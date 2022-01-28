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111年度總預算三讀 總統府：國家繼續向前進

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院臨時會昨天最後一天，民進黨立委於總預算案三讀時在議場內拍合照。記者潘俊宏／攝影
立法院臨時會昨天最後一天，民進黨立委於總預算案三讀時在議場內拍合照。記者潘俊宏／攝影

立法院今天三讀111年度中央政府總預算案。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，執政黨團總召柯建銘與黨團幹部的領導與協調，以及朝野各黨團立法委員的監督與支持，完成總預算審查，讓新一年度的各項重要國政能夠往前推進。

張惇涵說明，111年度中央政府總預算是歷年預算規模最大，但與此同時，還債金額也創下20年來最高；政府持續以穩健的財政紀律為基礎，以國家利益與國民福祉為優先，推動各項重要施政。

張惇涵指出，其中預算規模最大的是「社會福利支出」，而成長比率最高的則是「少子女化對策計畫經費」，政府會提供更完善的社會福利照顧國民，持續給予年輕父母、需要長照的家庭更大支持。政府也持續加碼挹注地方建設，並持續強化國防戰力、踏實外交、經濟產業創新等重要政策，壯大台灣。

張惇涵表示，相信在行政院長蘇貞昌的領導下，行政團隊一定會繼續全力以赴，照顧國民、建設地方、壯大台灣，展現有政府、會做事的執行力，讓國家繼續向前進。

張惇涵 立法院 總統府發言人 蔡英文 游錫堃

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