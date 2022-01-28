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柯建銘扮和事佬 范雲告陳雪生性騷案握手撤告

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院2020年7月審查監察院人事同意權時，朝野爆發推擠，事後民進黨立委范雲提告國民黨立委陳雪生涉性騷擾，台北地院近日判決陳須賠8萬元。兩人今天也在民進黨團總召柯建銘當和事佬下，握手言和，互相撤回其他告訴。圖／陳雪生辦公室提供
立法院2020年7月審查監察院人事同意權時，朝野爆發推擠，事後民進黨立委范雲提告國民黨立委陳雪生涉性騷擾，台北地院近日判決陳須賠8萬元。兩人今天也在民進黨團總召柯建銘當和事佬下，握手言和，互相撤回其他告訴。圖／陳雪生辦公室提供

立法院2020年7月審查監察院人事同意權時，朝野爆發推擠，事後民進黨立委范雲提告國民黨立委陳雪生性騷擾，台北地院近日判決陳須賠8萬元。兩人今天在民進黨團總召柯建銘當和事佬下，握手言和，互相撤回其他告訴。

陳雪生表示，經過這次國會性騷擾事件，對言語與性平的定義有更進一步認知，與范雲也有共識，在彼此諒解與理解下，一起為推動建立正確性平知識而努力。

陳雪生國會性騷擾事件爆發一年半，在陳判賠確定後，柯建銘今天循國會傳統，於農曆春節前出面調停院內同儕糾紛，最後范雲撤回對陳言語不當民事告訴與台北市性平會求償，陳則撤回對范指控過當刑事告訴，彼此各退一步達成和解。

范雲與陳雪生簽下的和解書終表示，「茲因過去雙方當事人為朝野攻防，致有意外動作行為，互相提出告訴，鑑於事出意外，甲乙雙方為維持朝野和諧、展望未來，願互相讓步、不再追究，並依刑事訴訟法第238條第1項規定撤回告訴。」

陳雪生說，前年衝突事件爆發後，立院就有同事盼介入調停，當時其實就有意願在彼此有共識下和解。

陳雪生 范雲 性騷擾 柯建銘

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