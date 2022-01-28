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臨時會閉會游錫堃感謝全體立委 蘇貞昌到場致意

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌與眾民進黨立委合影。記者吳亮賢／攝影
立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌與眾民進黨立委合影。記者吳亮賢／攝影

今年度中央政府總預算案歷經一波三折，終於在立法院臨時會最後一天完成三讀，臨時會於今傍晚順利閉會。立法院長游錫堃表示，感謝全體委員不分晝夜、全力以赴，共同完成了本次臨時會重大任務，行政院長蘇貞昌也在閉會後來到立法院致意。

今年度中央政府總預算案今在立法院臨時會最後一天完成三讀。按照先前朝野協商時各黨團達成共識，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，其餘2兆2621億元，統刪270億元，刪減率1.19%。

游錫堃於閉會宣告致詞時指出，此次臨時會通過了2個預算案與11個法律修正案，包含加強維護國家安全的「海空戰力提升特別預算案」，及2兆2510億6489萬的「111年度中央政府總預算案」。修法重點包括，在社會安全網方面，修正《刑事訴訟法》及其施行法、《刑法》、《保安處分執行法》、《法院組織法》；在酒駕防治方面，修正《道路交通管理處罰條例》、《刑法》、《陸海空軍刑法》；在經濟發展方面，修正了《產業創新條例》。此外，為擴大民眾的政治參與，「修憲委員會」也有初步成績，有關十八歲公民權修憲案，已於1月22日審查完竣提送院會。

游錫堃表示，回顧第四會期開議至今，共召開過32次「黨團協商會議」(臨時會11次)、通過75項法律案、7項預決算案、3項廢止案、1項條約案、1項人事同意權案及2項其他議案，總計本會期常會與臨時會議共通過89件議案，可謂成果豐碩。「誠摯感謝全體委員不分晝夜、全力以赴，共同完成了本次臨時會重大任務。也謝謝本院全體工作同仁、行政院各部會相關人士的共同努力，為國家與社會謀求最大的福祉。」

蘇貞昌在臨時會閉會後，也進入議場與游錫堃及眾綠委們合影，互道恭喜及新年快樂。

立法院 游錫堃 蘇貞昌

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