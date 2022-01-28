卡斯楚就職典禮湧三萬人 我特使團戴兩層口罩、酒精到處噴
副總統賴清德以蔡英文總統特使身分出訪宏都拉斯，參加位於國家體育場舉辦的就職典禮，由於當地防疫習慣與台灣完全不同，疫情中的旅程也讓特使團每天都神經緊繃。就職典禮現場塞滿三萬多人，國內外媒體也擠爆，在沒有辦法維持社交距離的情況下，我方特使團成員及隨行媒體都戴著兩層口罩，內層為N95口罩，外層為特製的台宏口罩，與當地民眾形成強烈對比。
最近宏都拉斯每天豔陽高照，但為了採訪卡斯楚的就職典禮，台灣特使團及媒體都戴著兩層口罩在將近攝氏30度的高溫下曝曬；而就職典禮現場，雖然近九成的人有戴口罩，但仍隨性脫下口罩野餐，防疫氣氛非常不同。
還有一個景象也是台灣人獨有，就是隨身帶著酒精到處噴，走到哪噴到哪，對當地人來說也相當特別，畢竟美洲大部分國家都已經習慣與病毒共存。但台灣人到了陌生環境幾乎忙著「自行消毒」，無論是過境美國或在宏都拉斯，媒體也被提醒「千萬別走遠」，所有人「同團一命」。
媒體採訪完卡斯楚就職典禮之後，回到新聞中心隨即被安排PCR檢測，特使團及媒體檢測分四次，第一次是在台灣上專機之前，第二次是在宏都拉斯，第三次在回程過境的舊金山，第四次則是回到桃園機場再進行檢測。
由於專機規定，中途若有人確診就必須停止行程，並按照當地規定隔離或治療，隨行成員心裡總有些忐忑不安。
賴清德在媒體茶敘時也指出，他擔任特使團團長，也會擔心若感染Omicron變種病毒，就沒辦法再參加，這樣對國家安排會造成重大影響，所以他只能夠確保自己的安全，他是臨床醫師，對防疫有經驗，因此也特別謹慎，他不僅遵守指揮中心規定及隨行防疫官的安排，避免感染。
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