總預算案一度因核食傳聞觸礁 國民黨：接受柯建銘道歉

一波三折，立法院傍晚終於三讀通過今年度中央政府總預算案。國民黨團總召費鴻泰晚間表示，今天原本中午就要把總預算三讀，但因臨時跑出民進黨立委郭國文主張開放日本核災區食品耽擱，國民黨團接受民進黨團總召柯建銘道歉。

行政院發言人羅秉成表示，對於開放日本福島五縣市核災區食品並無所謂的時間表，未來若有具體進度，政府也會向國人報告。費鴻泰說，歡迎羅的說法，希望行政院與總統府對是否開放核食只有一個考量，那就是人民健康不容許交換或拿來與日本交易，沒有其他任何政治考量。

對於總預算案，費鴻泰表示，這次總計約刪減270餘億元，因現在台灣1450橫行，政府用人民的錢洗人民的腦，在國民黨團要求下刪減政府各部會宣傳費用30%，希望行政院與各部會，不要拿人民的錢做黨的事情，應把錢用在刀口上，現在很多人失業或放無薪假，政府應思考幫助這些民眾。

細數此次臨時會，費鴻泰指出，民進黨在臨時會中提出地制法逕付二讀，遭國民黨團擋下，希望民進黨要修地制法，應該要由下而上，把整個國土規劃與財政收支劃分整體考量，不能因人設事，為了1、2個人破壞國家制度與地方長遠發展。

此外，費鴻泰也提到，這次臨時會在所有政黨大家努力下，還成功將恐嚇國會、不適任的華視總經理莊豐嘉趕下台，批評莊是官員，所以到立法院協調預算，居然用整個華視威脅國會。

國民黨團書記長陳玉珍則提到，這次臨時會中還通過確保居住正義主決議，要求住都中心闢用500坪以上國有土地時，只能蓋社會住宅之用，不能移作他用。

另外，陳玉珍說，今天也成功的讓日本核食在年前不能進口，國民黨團開春後還會繼續努力。