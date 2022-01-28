總預算三讀落幕 立院刪減270億元

111年度中央政府總預算案今天在立法院臨時會最後一天完成三讀。按照先前朝野協商時各黨團達成共識，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，其餘2兆2621億元，統刪270億元，刪減率1.19%。

總預算案一波三折，原先昨天在行政院會未有開放福食相關動作後，朝野氣氛緩和，已順利完成4個委員會的保留提案表決；但今天上午院會表決前，在朝野黨團代表發言階段，國民黨立委賴士葆批評民進黨立院黨團總召柯建銘，在野黨講一句，柯就罵三句，還常常罵人，恐嚇在野黨立委，是議事延宕原因；輪到柯建銘代表民進黨團發言則反批，國民黨EQ和IQ有點退化，爲鷹派而鷹派走到極端。在發言時間結束後，國民黨立委擁上發言台抗議，險發生朝野衝突；最終未影響到議事進行，朝野間持續維持「鬥而不破」默契。

該默契在接近中午時破裂，國民黨團因為民進黨立委郭國文1篇「呼籲福食今天通過」的新聞稿，質疑執政黨要在總預算過關後，宣布開放福島食品，因此佔領主席台杯葛議事進行，院會停擺了4個多小時。

為化解朝野僵局，經過協商，民進黨推派柯建銘代表黨團上台，為該事件鞠躬致歉，院會隨即繼續恢復表決。立法院長游錫堃在晚上時幾分，敲下議事槌，宣告經過兩天表決戰後，111年度中央政府總預算案完成三讀。

立法院院會從昨天進入表決階段，在野黨就表達，對總預算案中特定議題有異議。國民黨立案黨團總召費鴻泰表示，國民黨團對各部會政令宣導的費用是有疑慮的，認為只要部會做得好，自然有媒體會報導，不需要多作宣傳，這部分的錢可以省下來做社會福利，做經濟發展。

朝野協商時，政令宣導費在國民黨團堅持下，已從原先統刪20%，提高至30%。國民黨團團再提案，要求行政院落實預算法，針對政令宣導預算數督促各部會及所屬，配合計畫預定分配歲出預算，同時揭露實際支用情形，具行銷廣告性質費用，不得變相作為政令宣導之用。但該案在院會表決時，被民進黨以多數否決。

費鴻泰另表示，台電、中油等虧損的國營事業，前陣子居然還挹注高雄市政府，呼籲地方政府該編的預算就核實編列，不要開口再和虧損的企業要錢；因此黨團提案，要求虧損的國營企業，不得再有類似捐獻，盼各政黨遵守此原則。該案同樣被民進黨以多數否決。

民眾黨黨團總召邱臣遠表示，數位身分證在一片爭議聲中，已經緊急喊暫停，今年內政部卻還是編列了1.42億預算，光維護費就要花1.38億元，甚至編列了宣傳費用331萬元，為了一個缺乏溝通而停擺的政策，每年還要花這麼高的費用，由全民買單，民眾黨沒有辦法接受。民眾黨相關提案均在表決中，被民進黨否決。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，中正紀念堂轉型，是促轉的重中之重，文化部也應擔負起此任務，提出具體轉型規畫，因此提案凍結文化部部分預算，請文化部提出「國立中正紀念堂管理處組織法」的修正或廢止，送交立院審議。該提案並未通過。

總預算三讀後，行政院長蘇貞昌循例前往立法院向立委致意，也在議場內也與多名民進黨立委拍照合影。