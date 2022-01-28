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桃園資科局機房委外廠商家人確診 108人快篩全陰性

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市資訊科技局因為機房委外廠商員工的家人確診，今天該機房委外人員與全局員工進行快篩。圖／桃市府提供
桃園市資訊科技局因為機房委外廠商員工的家人確診，今天該機房委外人員與全局員工進行快篩。圖／桃市府提供

桃園市資訊科技局因為機房委外廠商員工的家人確診，今天該機房委外人員與全局員工進行快篩，快篩人數共108人，檢驗結果稍早出爐，均為陰性。由於機房位於桃園市政府9樓，目前該樓層也全面清消完成。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 快篩

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