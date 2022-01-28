桃園資科局機房委外廠商家人確診 108人快篩全陰性
桃園市資訊科技局因為機房委外廠商員工的家人確診，今天該機房委外人員與全局員工進行快篩，快篩人數共108人，檢驗結果稍早出爐，均為陰性。由於機房位於桃園市政府9樓，目前該樓層也全面清消完成。
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