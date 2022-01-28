賴清德與卡斯楚雙邊會談 盼台美宏都拉斯能共同合作

副總統賴清德今天參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，並與卡斯楚在宏國總統府舉行雙邊會談，也贈交防疫物資，期盼深化兩國邦誼，並與宏國共同渡過疫情難關。賴清德也在會談時指出，非常希望未來美國、宏都拉斯及台灣能夠共同合作，幫助宏都拉斯解決各種問題，讓人民可以安居樂業。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統恭賀卡斯楚，在去年11月，帶領3位副總統再創宏都拉斯共和國歷史紀錄，大選投票率68%、得票率51%，高票當選，成為宏都拉斯共和國第一位女總統。所到之處民眾都興高采烈，可以看得出來宏國人民對卡斯楚非常支持，期待也非常深。

賴清德提到，蔡總統非常感謝卡斯楚夫婿賽拉亞前總統任內堅定維護與台灣的邦誼，同時在國際上為台灣發聲。兩國也共同推動了許多計畫，嘉惠兩國的人民。蔡總統也注意到，卡斯楚總統預計在上任100天內落實30項政見，也特別提出優先執行的7項政見，包括重建經濟復甦、增加就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，另外，也要調整國家總預算，重整債務，並解決電力公司債務等問題，這表示卡斯楚不僅掌握國內狀況，對未來的擘劃也非常具有前瞻性，令人欽佩。

賴清德說，蔡總統也表達願意在過去的基礎之上，持續支持卡斯楚執政，並建立兩國未來更好的邦誼。蔡總統知道卡斯楚正積極進行新冠肺炎的防疫工作，因此特別要求特使團先帶一批防疫物資提供給宏國使用。他也轉達，蔡總統也邀請卡斯楚能夠到台灣訪問。

賴清德說，他對卡斯楚的堅定及勇敢非常欽佩，對她主張公平、正義、清廉也非常認同。卡斯楚上午的就職演說非常精彩、感動人心，「是一場非常偉大的演講」。卡斯楚在演說中提及，要藉由各種方法，推動教育、醫療，提高就業機會及解決治安問題，要改善農民、工人、女性、窮人的生活。他相信，宏都拉斯在卡斯楚的領導下，一定可以成為讓人民驕傲的國家。

賴清德也提到，宏都拉斯與美國的關係非常密切，台灣與美國的關係也非常密切。非常希望未來美國、宏都拉斯及台灣能夠共同合作，幫助宏都拉斯解決各種問題，讓人民可以安居樂業。

卡斯楚致詞時則說，感謝台灣長期以來的協助。她表示，宏都拉斯面臨許多挑戰，這些挑戰在疫情下又更加嚴重，對於台灣所捐贈的防疫物資，宏國非常感謝。她也期盼未來能夠持續強化兩國在各個領域的合作關係。

會談結束後，賴清德贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡斯楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同渡過疫情難關。