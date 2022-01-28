蔡英文、朱立倫與國台辦 三派各自解讀的「蔣經國」敘事

台灣總統蔡英文上周出席前總統蔣經國官邸「經國七海文化園區」的開幕式時，引用蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共，並稱蔣經國的「保台」立場，無疑是台灣人民最大共識和共同課題。

蔡英文22日這番肯定蔣經國「反共保台」的談話，在台灣政壇引發討論，因為民進黨過去幾乎不會公開肯定蔣經國，並引發黨內獨派人士的不滿，他們認為蔣經國是威權獨裁者，而蔡英文的言論將為台灣推動「轉型正義」的進程帶來阻礙。

另一方面，蔡英文此舉也使外界聚焦於國民黨的路線與定位。知名親藍政論人士李豔秋在臉書上寫道：「國民黨必須好好問問自己，連經國先生都變成民進黨的資產了，國民黨還有什麼？」指蔡英文意圖繼承蔣經國的「反共」路線，來凸顯國民黨與中國共產黨的靠近。

對此，國民黨主席朱立倫在26號透過臉書表示，「蔣經國路線就是國民黨的路線，包括捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣、民主自由」，並強調蔣經國晚年開啟了台灣民主自由的社會。

而北京當局也有發表相關評論，針對蔡英文涉蔣經國的言論，中國國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會中批評民進黨扭曲事實，煽動「抗中保台」，當被問及中國是如何評價蔣經國時，朱鳳蓮則表示，蔣經國先生堅持一個中國，反對「台獨」，主張國家統一。

各自解讀蔣經國

台灣的國民兩黨及代表中國政府的國台辦，看似都對蔣經國表示肯定，但卻各自擷取蔣經國的不同面向及立場。學者向德國之聲分析，這是各方基於政治考量所采取的論述，是「去脈絡化」在評價蔣經國，並不合理。

著有《意外的國度: 蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》及《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》的美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭指出，各方只擷取蔣經國一生中的某些片段，或他對某些議題的特定看法，作為支持各自論述、立場與主張的政治養分，同時刻意略過對自身論述不利或者無法認同的部分，「因而未能從大的歷史格局來全盤觀照他的一生，得出合理的評價」。

林孝庭通過郵件向德國之聲表示，以「去脈絡化」來評價蔣經國，各自的表述雖不能說是錯誤，但都是片面且不完整，「仿佛僅只擷取對各自政治立場有利的某一部分來發揮，也因此才會出現矛盾、差異的情況」。

他補充：「蔣經國的一生涵蓋許多不同時期，包括蘇聯、中國大陸贛南、重慶、東北、上海與台灣時期，像他這樣一位擔任過國家領導人的重要政治人物，要評論他本來就是一件不容易的事，無法以好與壞、黑與白、善與惡二分法來概括。」

民主功勞與「反共保台」

作為跨足兩岸的知名人物，蔣經國在中國近代史的地位舉足輕重，但人們對他的評價褒貶不一，其中因蔣經國晚年宣布台灣解嚴，國民黨談論蔣經國時，常會強調其對台灣民主化改革的貢獻。

台灣大學歷史系教授陳翠蓮對這樣的說法不以為然，她向德國之聲指出，蔣經國領導的國民政府實施威權統治，任內宣布解嚴是迫於內外壓力，包括台灣內部的民主改革呼聲和來自美國的壓力，因此不能把台灣民主化歸功於他。

陳翠蓮稱「蔣經國是威權體制下的獨裁者」，並批評蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕式未提到蔣經國壓迫台灣的那一面，是對獨裁者推崇，很不適當。她所指的是蔣經國執政期間，繼續施行威權統治，並透過情治單位找匪諜，借此打壓共產主義或黨外的政治思想。

「以前民進黨不會去肯定蔣經國，因為民進黨是在國民黨威權政府壓迫下，好不容易出現的反對黨，」她對德國之聲說：「民進黨政府有這樣的大轉變，是有『政治現實或選票』的考量，但民進黨當初成立，不就是要追求自由民主價值，那現在自由民主價值，是可以這樣交換的嗎？」

針對蔡英文突顯蔣經國的「反共保台」的言論，林孝庭則認為，這是忽視了一部分的史實。

他說，只談「反共保台」，是忽略了蔣經國時代與對岸之間的反共鬥爭，本質上屬於「兄弟鬩牆、關起門來打架爭家產」式的反共鬥爭。他舉例，作為哥哥的國民黨打輸了、丟失了龐大家產（中國大陸），「卻也並未因此而准備改掉自己的姓，丟掉自己的祖宗牌位」。

國共強調「反台獨」

國台辦指蔣經國是「反台獨」立場，和國民黨主席朱立倫稱，蔣經國「反獨保台」的說法相似，雙方都強調了蔣經國反對「台灣獨立」。

不願透露姓名的國民黨前黨務高層向德國之聲表示，朱立倫談論蔣經國時，似乎會考量中國的觀感，因此不太敢說。他認為：「朱應該提及蔣經國『三民主一統一中國』，當時台灣是要成為大陸的燈塔或標桿，這是在還原歷史...『抵抗中共』立場並不代表不與中國交流。」

該名國民黨前黨務高層指出，從朱立倫對蔣經國的論述能看出，國民黨的中心思想已流失了很大一部分。他說，國民黨談蔣經國，應該是信手捻來就能談。從這次的回應看得出來，「可能是太久沒有去想，蔣經國對國民黨的價值到底是什麼？」

至於國台辦強調蔣經國堅持一個中國，陳翠蓮解釋，過去中國政府不會肯定兩蔣，但當民進黨政府上台後，就會去強調蔣家「反台獨和一個中國」，這是「統戰」的一部分。

蔣經國心中的中國

蔣經國看似受到兩岸不同政治立場的不同政黨推崇，卻又有不同解讀，有台灣媒體稱這是「一個蔣經國、各自表述」。然而，兩岸分治超過70年，台灣民主化後，美中台關系的改變，早已與當年蔣經國時代背景大相徑庭。

至於蔣經國期待中的「中國」樣貌究竟為何？學者對此有不同的解讀。

林孝庭指出，蔣經國生前最後九年並未留下日記，因此無法理解他晚年對兩岸關系以及未來中國發展的想法為何。不過，林孝庭從蔣經國其他時期所留下的文字推論，他主政之後，應當是希望兩岸關系乃至中國大陸未來的發展，「是依照著對台灣社會自身發展與處境有利的方向來推進的，在台灣百姓福祉、民生建設發展獲得充分保障的前提下來進行」。

台大歷史系教授陳翠蓮則認為，蔣經國所追求的是中國的正統性，期待的是「爭天下」的帝王政治，他本身也沒有民主概念，認為所有反對他的人、黨外和台獨人士都是共產黨，民主並不在他的規劃內，因此不會有「追求自由民主中華民國」的想法。

不過，林孝庭提醒，蔣經國身為國家領導人，只能在當時特定時空背景與條件下，做出他自認為對國家與社會最有利的判斷與決策，拿過去他所處的環境、面對的挑戰以及推動的政策，套用在今日的兩岸關系或台灣是否真能適合，仍值得商榷。

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