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卡斯楚曾說轉向中國 賴清德：這件事已經圓滿解決

聯合報 / 記者丘采薇／宏都拉斯即時報導
副總統賴清德在宏都拉斯與媒體茶敘。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德在宏都拉斯與媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚的就職典禮，稍早結束所有公開行程，與隨團媒體茶敘。他致詞時表示，他認為特使團此行應該有完成蔡英文總統交付的任務。相信國內媒體都很清楚，卡斯楚在競選時曾表達，如果選上會做別種選擇，就是與中華人民共和國建交；這件事已經圓滿解決，這都是大家努力的結果。蔡總統交付的第一項任務，深化邦誼的工作已經完成。

賴清德也說，蔡總統交付的第二項任務，是深化合作。特使團出發前就有研究卡斯楚的政見，包括希望在100天內能夠落實30項政見，其中的7項列為最優先。這7項政見包括重建經濟復甦、創造就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，調整國家總預算、重整債務，重整電力公司債務等。

賴清德說，卡斯楚的就職演說講得非常好，他很仔細聆聽，其中特別提出注重公平、正義及清廉。卡斯楚打算透過教育、衛生、就業機會及治安等方面，來解決窮人、工人、農民及女性的生活問題。他也適時向卡斯楚提到，我國目前於中美洲所進行的計畫，包括後疫情時代對於拉美與加海地區的經濟復甦暨女性賦權計畫等。

賴清德說，來到宏都拉斯之後，連續兩天都和卡斯楚會面。昨天卡斯楚接受他呈遞特使國書，今天則是花更長的時間進行會晤，並就宏國政策有具體的說明。因此，對於深化兩國邦誼部分，應是有按照蔡總統的期許在進行。

媒體提問，賴清德在與卡斯楚雙邊會談時，有提到美國、宏都拉斯及台灣三國要更緊密合作，是否代表美國對我方的邦交有很多幫忙？賴說卡斯楚轉向中國的問題已經圓滿解決，是怎樣的解決方式？如何確保台宏邦交不會再生變？

賴清德說，「只能盡我們最大努力，也感謝過去幾十年來，不同政黨政府跟宏國建立的深厚情誼，基礎非常重要。」他也說，後來卡斯楚方面也了解，台灣對宏國有許多協助，以這次疫情來說，台灣第一時間就協助宏都拉斯各項幫忙，這次也帶了國產防疫物資來，「這些統統都是他們需要的。」

賴清德也說，台灣和宏都拉斯都是民主國家，追求同樣價值，今天卡斯楚就職演說時，翻譯讓他清楚知道卡斯楚演說內容，追求的目標基本上也是一種價值追求，這種價值追求也是美國和台灣最能夠幫忙，最能夠一起奮鬥，因為宏都拉斯和美國本來就很密切，美國和台灣也很密切，今天如果我方要協助宏國新政府改善人民生活，必然要由國際社會一起協助，光靠台灣比較辛苦，光靠美國也會比較辛苦，若有更多相同理念國家一起合作，對宏都拉斯新政府相對來講會有比較大的幫助。

卡斯楚 宏都拉斯 賴清德

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