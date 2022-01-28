蔡英文開國安會議穩定物價 王鴻薇：有駡一下陳吉仲嗎

蔡英文總統今天召開「國安會議」討論落實春節民生物資，物價穩定政策。對此，台北市議員王鴻薇說，「蔡總統，你有罵一下陳吉仲嗎？」農委會主委陳吉仲對雞蛋束手無策，國安會議有用嗎？一副無能至極的模樣。全台缺蛋，民生告急，如何因應，要農委會看著辦，很多民眾抱怨買不到雞蛋，這個年大家荷包又要緊縮了。

王鴻薇說，春節民生用品充足無虞，物價穩定，不應該是政府最基本的工作嗎？如今連最民生的雞蛋都已經連續出現缺貨價格飆漲，政府告訴我們，前陣子天氣寒冷，雞隻生產不足，還有這是由於前陣子禽流感造成雞隻死亡，又正逢農曆年雞蛋需求旺季。這些都是屁話。哪一年春節之前天氣不寒冷？禽流感是今年才流行的嗎？為何今年雞蛋不但價格飆漲，連想買都買不到。

王鴻薇表示，這波缺蛋危機，真的要讓大家完蛋。雖然農委會再三保證，「民生的用途應該是不會缺」，春節前蛋價依然會凍漲。但是其實在大賣場，民生用蛋價格從每台斤30.5元一路漲價至每台斤34.5元。針對有農民表示雞蛋價格恐上看每台斤50元，短短三個月漲幅如此劇烈，十顆蛋至少就有20元的價差，民眾實在很難心安。