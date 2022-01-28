總預算案三讀倒數又卡 游錫堃九度喊話籲和諧完成任務

立法院臨時會今天進行最後一天，院會上午繼續處理今年度中央政府總預算案。外傳今總預算案三讀後，行政院將宣布日本福島食品解禁，國民黨團突然占領主席台，怒嗆蔡政府不要玩兩手策略，若推福島食品就倒閣。

國民黨立院黨團和民進黨團目前正在進行協商，因今天是臨時會議程最後一天，若不能在下午6時前有結果恢復院會，6時一到就要宣布散會，總預算案也無法在臨時會完成三讀。立法院長游錫堃下午在臉書再度發文最後喊話，呼籲朝野能和諧地完成本次「臨時會」的任務。

游錫堃說，遺憾！「總預算案」審查又卡住了！早上會場氣氛本來相當良好，當時預計下午一點以前可以完成三讀。未料有一則與日本「福島食品」有關的新聞報導，引發在野黨黨團疑慮而佔領主席台，後經相關黨團會商決定，先休息用餐，中午十二點半繼續開會。

游錫堃說，十二點半他準時到達議場，意欲上台繼續主持會議，然而主席台仍有人佔領，經過幾度協商，朝野沒有共識，他只好請各黨團繼續自行恊調。

游錫堃表示，目前還有73案必須表決，可能需要3個小時左右，希望大家能各退一步，為了中央政府政務順利推動，「總預算案」愈早通過愈好。期待朝野黨團儘快找回早上剛開始的良好氣氛，和諧地完成本次「臨時會」的任務。

就在朝野準備進行總預算案的最後審查，民進黨立委郭國文今天開出第一槍，公開呼籲行政單位應在農曆新年前的最後一個工作日，為國民送上最後一個新年禮物，解禁福島等五縣市食品。

據了解，郭國文的舉動及總統府今天召開臨時國安會議，讓朝野黨團再度陷入毫無互信的對立局面，國民黨團除了要求蔡政府必須提出絕不在總預算案通過後突襲宣布開放日本福食，也要求郭國文應公開說明並道歉，朝野協商能否有結果，總預算案能否完成三讀，已進入最後倒數3小時。