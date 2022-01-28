蔡英文赴氣象局打氣 感謝玉山站任「台灣最高職位」

春節將至，蔡英文總統今天下午赴中央氣象局慰問員工。她與東亞最高、海拔3858公尺的玉山氣象站連線，誇讚玉山站是「台灣最高職位」，感謝員工盡忠職守之餘，還提醒他們記得打電話回家。同時她也祭出兩點指示，希望氣象局強化觀測技術跟儀器、拓展多元服務管道。

蔡英文總統今天下午2時至氣象局慰問員工，先是參觀一樓地震走廊，再來到四樓預報中心為員工打氣。

在參觀地震走廊時，地震測報中心主任陳國昌說，台灣地震屬於很嚴重天然災害，地震無法預測，地震中心三組人在做24小時監測，也有自動化監控。

陳國昌也向蔡英文總統表示，地震發生後有兩個主要動作，一個是預警，島內跟沿海10秒鐘會發訊息出去，也會和防災單位互相合作，提供訊息、災害評估等。

接著蔡英文總統到預報中心。該中心主任呂國臣說，這裡是天氣研判跟分析重要地方，會有四到六人做不同席位工作，亦有災害天氣發生就可以發布預警，或是藉由細胞廣播傳到人民手上。24小時全年無休，預報中心口號是「隨遇而安」，提供資訊讓民眾參考，也更加安全。

呂國臣說，氣象變遷是全球面臨問題，也是政府艱鉅挑戰，台灣溫度不斷創新高，極端天氣改變，去年有百年大旱，後面還有很嚴重降雨造成水災，如何精進預警是氣象局重要使命。

蔡英文總統也藉機和兩個氣象站員工連線。玉山站員工說，工作內容包含做為高山救災任務執行參考，還有登山客需求服務，同時也做急救站支援。很榮幸在最高點服務。

蔡英文說，很感謝玉山上工作夥伴，看到員工在氣溫三度時的穿搭覺得很冷。大家喜歡看到雪，但不會有很多人羨慕每天都會看到，因此今天特別和玉山站服務30年的員工打招呼，笑稱該職位是「台灣最高職位」。她也和玉山站員工說新年快樂，並提醒記得打電話回家。

再來輪到台灣最北邊彭佳嶼氣象站連線。任職短短三個月的員工說，例行業務有地面跟高空氣象觀測，未來將走向自動探空作業，與海巡跟燈塔弟兄共同守護安全。

「有生命共同體感覺。」蔡英文總統好奇該站員工平常休閒活動，員工則表示，除了例行觀測，可以「靜修」，休閒活動救看看天氣看看海。

連線完後，蔡英文總統發表談話。她說，很關心春節連假天氣，看起來雖然偶爾有雨，但基本上天氣不錯。今天來主要是感謝員工辛勞，全年提供氣象預報，特別是駐守在高山、離島、偏鄉等測站，有許多不便，卻堅守崗位。台灣環海，地震、豪雨很頻繁，期待在局長鄭明典帶領下，持續為國人提供精準氣象。

蔡英文總統說，氣象局有兩點可以努力，一是強化觀測技術跟儀器，前年完成海纜系統監測東部海嘯，希望氣象局參考國外，南部也要積極推動監測系統。