不滿公督盟立場偏頗 立院國民黨團即起不再配合評鑑

由親綠學者組成的公督盟，長期對立委問政表現進行評鑑，但卻屢傳評鑑態度偏綠情形。立法院國民黨團總召費鴻泰今天表示，公督盟立場不公正、評鑑偏頗、混淆視聽，國民黨團大會決議，此刻起黨籍立委不提供資料，讓他們指指點點。

費鴻泰說，去年底民進黨團突襲江總預算案逕付二讀，這是民國38年以後立法院從未發生的事情，但公督盟永遠再監督國民黨，不論執政或在野，處理反萊豬、地方制度法，公督盟也是偏袒民進黨，國民黨團也已把公督盟列待觀察名單。

費鴻泰也提到，公督盟有顏色，眼鏡帶著綠色綠鏡，從成員顧忠華到張宏林都是，應該用白色看整個立法院，只要仍有顏色，國民黨籍39位立委就拒絕交資料讓他們品頭論足。

國民黨團書記長陳玉珍也批評，公督盟不折不扣是綠營側翼與附隨組織，華視總經理莊豐嘉把國會尊嚴踐踏在地板上，威脅國民黨團，公督盟竟然還陪同開記者會背書，指鹿為馬意圖挑起族群對立，稱國民黨只刪台語台預算，心目中認定只要國民黨團做的都是錯的，不是真正公平、客觀、代表公民的聯盟。