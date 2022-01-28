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與賀錦麗互動30秒聊什麼？ 賴清德：感謝美國對台灣支持

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德與美國副總統賀錦麗成功巧遇，在宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮上寒暄30秒。圖／採訪團提供
副總統賴清德與美國副總統賀錦麗成功巧遇，在宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮上寒暄30秒。圖／採訪團提供

副總統賴清德今天參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，美國副總統賀錦麗也同場參與，兩人有將近30秒的互動寒暄，「巧遇」成功。賴清德稍早與隨團媒體茶敘，被問到今天與賀錦麗聊了什麼？賴清德說，今天第一次與賀錦麗自然互動，深刻感受到，賀錦麗身為美國副總統，相當大氣，非常親切自然，在互動中，他代表台灣表達，感謝美國對台灣堅若磐石的支持，其他就是自然問候互動。

路透社報導，賀錦麗會後表示，她與賴清德也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。隨團記者問賴清德到底談了哪些事情？賴清德說，美國說法不方便轉述 ，因為彼此之間有默契，台灣跟美國在外交工作上也有一些默契，他重申，他一方面代表台灣感謝美國堅如磐石的幫助 ，其他就是彼此問候一些事情，很自然，一般的聊天。

對於外電也報導賴清德今天也與西班牙國王菲利普聊天互動，賴清德說，西班牙國王風度翩翩，高高帥帥，大家都在同一個就職典禮場合，「他是一個非常親切的人，很高興有機會跟他聊天。」

賴清德 美國 賀錦麗

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