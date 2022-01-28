做公益布局再戰2024？ 韓國瑜：目前沒計畫、未來不曉得

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後轉身投入公益，韓昨天再宣布，年底前要探訪百位國內正向力量的民眾，並將舉辦「點亮微光讀書會」與民眾交流，被解讀有意再戰2024總統大選。韓上午受訪表示，「目前為止完全沒這個計畫，未來不曉得」。

韓國瑜在廣播專訪中指出，此時次刻應試著探討，國民黨2022年的檻都還沒過去，包含目前黨籍14個縣市長能否保下來？還要不要再突破剩下的8個縣市？大家一條心先突破再說，對於2024年總統大選，「等過了這個檻再說」。

韓國瑜說，知識分子要有在儒釋道間自動切換能力，有權力做儒家治國平天下，沒權力就退下變道家修身養性，心中則永遠是佛家慈悲為懷，他離開立院17年，從最高峰掉下來去賣菜再起來，有機會就好好做，沒機會就修養自己身心靈。

談到投身做公益初衷，韓國瑜表示，主要是因為2020年總統大選期間欠的人情太多，選後要講話又沒有職務，民眾又會質疑人不見了，他就想說乾脆用公益代替謝票，一圈出去回響不錯，但當初想法很單純。

韓國瑜說，包含已出版的「韓先生來敲門」中12位民眾，已經又拜訪13位基層民眾，盼在今年底前總計找到100位感人的故事，之後「韓先生來敲門」也會再出續集和民眾分享，一本本彙集串起微光，讓大家覺得台灣充滿溫暖愛與光明。

至於出版「韓先生來敲門」與辦「點亮微光讀書會」是否是再戰2024年總統大選起手式？韓國瑜說，他完全沒有這個意思，他指認為覺得台灣人現在是壓抑、沮喪、憂愁的，忘了台灣有很多光與熱的一面。

韓國瑜自嘲，台灣現在是國防靠美國、經濟靠大陸，他則是出門靠朋友、回家靠老婆，目前「江湖四靠」，他只是小老百姓，能為國家土地能多做就多做一點。