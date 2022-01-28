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蔡總統國安高層會議三重點：顧國安、守疫情、穩物價

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

農曆春節將至，蔡英文總統今天上午在總統府召開國安高層會議，就「烏克蘭情勢及對因應臺海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」等三項議題進行研商。蔡總統表示，將持續密切關注烏克蘭情勢，各單位務必確保國家安全、台海及區域和平穩定；面對疫情挑戰則要「戒慎而不恐慌」；此外更要落實春節民生物資、物價穩定。

蔡總統表示，台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，故對於烏克蘭的處境感同身受，我國亦支持各方對維護區域安全所做的努力，呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。

蔡總統說，已責請國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，以及對我國國家安全的可能影響；同時，與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，及時通報、妥為因應。在年節將屆之際，國軍及國安單位務必堅守崗位，確保國家安全、社會安定、台海及區域和平穩定。

蔡總統指出，仍要重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。台海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，也是區域內所有人們及國際社會的共同期待。軍事絕對不是解決分歧的選項，這是放諸四海皆準的道理。

關於疫情，蔡總統表示，疫情衝擊全球已超過兩年，病毒在變種，疫情在變化，要以兩年以來的「台灣模式」為基礎，就不同階段的防疫措施及目標，審慎評估、動態調整、超前部署。尤其，Omicron新型變異株流行，全球疫情仍然嚴峻，本土疫情也有升溫趨勢。農曆春節期間，不免人潮流動增加，但政府各項防疫工作不會鬆懈。

蔡總統指出，目前無論是專責病房、集中檢疫所、防疫旅館等醫療量能仍屬充裕，各項防疫物資也皆有足夠存量，疫苗、藥物也會持續到位。政府會確保醫療量能充足、保全醫療體系，請國人安心，也希望全體國人，面對疫情挑戰，我們要沉著因應「戒慎而不恐慌」。

蔡總統說，根據科學分析，接種三劑疫苗，將有助於大幅降低死亡率及重症率。所以，仍要呼籲所有國人，身邊還有親朋好友，尤其是長輩，還沒完整接種疫苗的，「請大家勸大家」，只要符合資格，就趕快施打疫苗。

關於春節民生物資、物價穩定措施，蔡總統表示，當前確實面對國際通膨壓力，以及對於國內物價壓力，各部會務必繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，減輕人民負擔，減緩國際通膨的衝擊。尤其是農曆春節將屆，以充裕供應、平穩價格為原則，請行政院督導各部會，落實春節民生物資、物價穩定措施。

蔡總統指出，也請各單位密切注意春節期間國際情勢及疫情變化，必要時採取相關措施，維持總體經濟穩定。若國際情勢變化，造成股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備。也請央行密切掌握外資資金進出情況及流向，並採取妥適因應措施。

春節 疫情 烏克蘭

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