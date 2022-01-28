絕對不選2022 韓國瑜：蔣萬安是北市長優質人選

備戰年底縣市長選戰，曾動心起念參選台北市長的高雄市前市長韓國瑜再被有心人點名可能參戰年底北市長等直轄市長選舉。韓今受訪表示，「絕對不會有」參選2022規劃，並點名國民黨青壯派立委蔣萬安是學養俱佳的優質候選人。

韓國瑜指出，他沒有要選台北市長，參選年底北市長與其他縣市長完全不在他的考量與計畫中，韓反問誰說我要選台北市長？媒體每天在講，「我人在家中坐，新聞滿天飛，我自己都不好意思」。

韓國瑜表示，台北市長選戰「黨內即將宣布參選的候選人也非常優質」，大家可多多支持，特別是大家都知道的蔣萬安，是很優質、有涵養、教養的候選人、年輕人，除形象好，學經歷、專業能力俱佳，責任感也好，也願傾聽人民聲音。

韓國瑜說，台北市是首善之都，他個人不會參選，但會很期待下一屆台北市長一定要把台北市拉高為國際化的城市，「萬安當然不錯，被提名當然支持」。

但韓國瑜也提醒，年底縣市長選戰，國民黨每一個縣市都須加倍努力，有志於公職的人心裏要非常清楚，資源已離國民黨遠去，過去乾隆皇帝下江南的歲月再也不會回來，須真正接觸民眾，以人民為本回到初心思考，不是以金錢與權力為本。

韓國瑜說，忘了初衷，為了金錢與權力服務，離老百姓愈來愈遠，當然人民會不滿；未來藍軍選任何公職，必須回到人民期待能提供優質服務的政治人物的原始點，否則就會離人民愈來愈遙遠。

韓國瑜也開玩笑說，現在美、日與北京不喜歡國民黨，綠的也在打國民黨，自己還在打自己，現在藍軍是五個打一個，非常艱難。