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邀朱江趙餐敘破「朱下韓上」謠言 韓國瑜：絕不當螃蟹

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐。記者葉信菉／攝影
高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐。記者葉信菉／攝影

四大公投與中二立委補選接連遭遇挫敗，國民黨內士氣低迷。高雄市前市長韓國瑜昨晚做東邀宴黨主席朱立倫、前主席江啟臣與中廣董事長趙少康，訴諸藍軍大團結。黨內有心人解讀韓在操作「朱下韓上」，韓今受訪澄清，「絕不當螃蟹」。

韓國瑜上午接受廣播專訪時提到，賣螃蟹的簍子不會蓋蓋子，因為螃蟹往上爬會抓另一個下來，如果今天國民黨文化也是這樣，你上來我不希望你成功，希望你摔跤，甚至希望你整個垮掉，這樣永遠沒救，國民黨絕對不能變成這樣子，澄清絕無朱下韓上的事。

韓國瑜表示，他從來沒有講過要朱下韓上這句話，朱立倫剛選上黨主席，做的很辛苦，當然希望朱把黨帶的很成功，餐敘也是給朱打氣加油。韓也提到，他從國外一回來，朱立刻就找他，一對一吃飯，也誠懇地問了對黨務的看法。

韓國瑜坦言，安排昨天餐敘是希望營造團結的感覺，否則對基層藍軍太不公平，他們心裏面在流血、哀傷，但上面卻是「別人的成功就是我的失敗」，這怎麼行？聚一下，讓藍軍基層覺得這個黨有出息，也闢除很多不必要的謠言。

韓國瑜說，過去黨內有很不好的文化，一旦同台競爭輸掉的人，可能因心情，各方面力量就不再施展出來，這是不可以的，希望大家看到團結，不能大家都不來往，隔著媒體講話，彼此心理距離愈來愈遙遠，反而不好。

韓國瑜指出，最近藍軍士氣低迷、沮喪、哀傷，包括前立委龐建國都採激烈手段明志，藍軍高層之間彼此團結重要，這不是個人的問題，有象徵意義，選戰還有一段時間，此時就一人一把號、各吹各的調，那怎麼行？

韓國瑜說，他昨天只是把想法付諸行動，而他們可能也真的感覺到基層焦慮不安，大家愉快聚餐，天南地北、國內國外各方面都聊聊、談一談心，這也是另一種情感交流，奠定下一步共同合作基礎，吃完飯趙少康說下次做東，其他人欣然接受。

至於昨天為何沒約新北市長侯友宜等其他黨內要角，韓國瑜解釋，因為過去這段時間到底彼此心裡面是愉快還不愉快，說實在他也沒把握，所以一開始這3、4個人先談，不要一開始像大拜拜，之後當然可以擴大一點。

韓國瑜說，如果一次約個三桌、八桌，最後大家只是來吃頓飯、碰個杯子，稀哩呼嚕完畢，沒有情感交流與意見交換，拍拍屁股走人，飯局有什麼意義。

韓國瑜 國民黨

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