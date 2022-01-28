邀朱江趙餐敘破「朱下韓上」謠言 韓國瑜：絕不當螃蟹

四大公投與中二立委補選接連遭遇挫敗，國民黨內士氣低迷。高雄市前市長韓國瑜昨晚做東邀宴黨主席朱立倫、前主席江啟臣與中廣董事長趙少康，訴諸藍軍大團結。黨內有心人解讀韓在操作「朱下韓上」，韓今受訪澄清，「絕不當螃蟹」。

韓國瑜上午接受廣播專訪時提到，賣螃蟹的簍子不會蓋蓋子，因為螃蟹往上爬會抓另一個下來，如果今天國民黨文化也是這樣，你上來我不希望你成功，希望你摔跤，甚至希望你整個垮掉，這樣永遠沒救，國民黨絕對不能變成這樣子，澄清絕無朱下韓上的事。

韓國瑜表示，他從來沒有講過要朱下韓上這句話，朱立倫剛選上黨主席，做的很辛苦，當然希望朱把黨帶的很成功，餐敘也是給朱打氣加油。韓也提到，他從國外一回來，朱立刻就找他，一對一吃飯，也誠懇地問了對黨務的看法。

韓國瑜坦言，安排昨天餐敘是希望營造團結的感覺，否則對基層藍軍太不公平，他們心裏面在流血、哀傷，但上面卻是「別人的成功就是我的失敗」，這怎麼行？聚一下，讓藍軍基層覺得這個黨有出息，也闢除很多不必要的謠言。

韓國瑜說，過去黨內有很不好的文化，一旦同台競爭輸掉的人，可能因心情，各方面力量就不再施展出來，這是不可以的，希望大家看到團結，不能大家都不來往，隔著媒體講話，彼此心理距離愈來愈遙遠，反而不好。

韓國瑜指出，最近藍軍士氣低迷、沮喪、哀傷，包括前立委龐建國都採激烈手段明志，藍軍高層之間彼此團結重要，這不是個人的問題，有象徵意義，選戰還有一段時間，此時就一人一把號、各吹各的調，那怎麼行？

韓國瑜說，他昨天只是把想法付諸行動，而他們可能也真的感覺到基層焦慮不安，大家愉快聚餐，天南地北、國內國外各方面都聊聊、談一談心，這也是另一種情感交流，奠定下一步共同合作基礎，吃完飯趙少康說下次做東，其他人欣然接受。

至於昨天為何沒約新北市長侯友宜等其他黨內要角，韓國瑜解釋，因為過去這段時間到底彼此心裡面是愉快還不愉快，說實在他也沒把握，所以一開始這3、4個人先談，不要一開始像大拜拜，之後當然可以擴大一點。

韓國瑜說，如果一次約個三桌、八桌，最後大家只是來吃頓飯、碰個杯子，稀哩呼嚕完畢，沒有情感交流與意見交換，拍拍屁股走人，飯局有什麼意義。