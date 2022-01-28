影／疑綠營兩手策略開放核食 藍營放話提倒閣抗議

立法院臨時會最後一天審查總預算案，原本綠營靠人數優勢將爭議保留案表決化解，但近十一點卻傳出總統府正在開國安會議擬開放福島核食，讓國民黨立委費鴻泰等人喊出休息求證，費鴻泰揚言不惜提出倒閣連署因應，抗議民進黨違反協商玩兩手策略。

由於國民黨堅決反對核食進口，與民進黨協商時確認不會進口福島核食才恢復總預算案協商，冗長表決過程有望今天通過總預算案，民進黨立委郭國文卻公開表示，有望在過年前解禁福島等五縣市食品，讓總召費鴻泰喊出休息，凝聚黨內共識圍占主席台，揚言提出倒閣案，並讓立法院停擺抗議。