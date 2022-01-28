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陳雪生性騷擾范雲事件落幕 陳道歉兩人握手言和

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元給范雲。陳雪生今在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元給范雲。陳雪生今在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。圖／范雲辦公室提供

立法院前年因審查監察院長被提名人陳菊人事案，爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生在過程中以肚子頂她，涉及性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元給范雲。陳雪生今在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。

范雲指出，陳雪生的道歉，讓她再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。「我是一個立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持。那麼其他尋常人民呢？他們得花多大的力氣，才能要到公道？ 」

范雲表示，除了性騷擾事件本身，這一年半來，她經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程。三案勝訴終還給她基本的正義，而陳雪生今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲說，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。「我希望這樣的道歉，能被關注，我也願意肯定他道歉的勇氣。」

范雲表示，性別平等教育法施行18年，也代表台灣35歲以上的成年人沒有受過性別平等教育，所以更需要一再宣導、教育與傳遞性別平等的重要性。如此，才能減少加害人，也讓被害人更有勇氣求助與爭取公平對待。「我今天也向他表達，希望陳委員未來可以一起努力，推動性別平等、防制性別暴力！」期盼有一天，社會能不分性別彼此尊重他人，終止性騷擾、侵害的發生。

范雲 陳雪生 性騷擾

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