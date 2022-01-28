立陶宛總統盼台灣代表處改名 外交部：名稱為雙方共識

立陶宛總統諾賽達昨天公開向內閣喊話，希望修改「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以化解立陶宛與中國之間的爭端。外交部今天表示，除了表達尊重外，也要重申名稱是雙方政府的共識，我方也從未接獲立方要求更改我國駐處名稱，而中國持續以經濟脅迫手斷逼迫立陶宛政府，民主國家及國際社會均嚴厲譴責。

外交部表示，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯26日在國會接受記者聯訪時即重申，沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫，外交部尊重立陶宛國內各種意見的表達。

外交部指出，我國駐立陶宛台灣代表處代表台灣這片土地上的人民，中國政府以不滿我方設處名稱為由，持續以經濟脅迫手斷逼迫立陶宛政府改變其依主權原則所做的外交決策，中國這種踐踏自由民主與主權獨立普世價值，漠視國際規範與經濟秩序的霸凌行徑，民主國家及國際社會均嚴厲譴責。

外交部表示，歐洲聯盟執委會27日已針對中國對立陶宛的「歧視性貿易做法」向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，立陶宛總理席莫尼特同日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時也強烈批評中國惡意經濟脅迫，肯定歐洲聯盟採取反制行動。

外交部指出，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國政府將秉持互惠互利原則，持續推動有助強化雙邊實質合作的各項政策，並與國際民主盟友共同鼎力支持立國對抗霸權威脅，展現民主國家的韌性與團結。