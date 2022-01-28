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影／春節人潮移動高峰 侯友宜籲注意防疫、用餐距離

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至新店區公所慰問。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至新店區公所慰問。記者李定宇／攝影

新北市前天新增3名本土病例，為亞東醫院病患與陪病家屬及樹林區案18612，其中案18612因與桃園確診者在小吃店同桌用餐被匡列、採檢後確診，Ct值僅15。針對餐廳是否加嚴防疫措施，新北市長侯友宜今上午表示，防疫需做到確實，另春節期間民眾會做大量流動，流動過程中一定要做好防疫。

侯友宜說，餐廳已做好嚴格落實稽查、採實聯制，隨時了解餐廳衛生動線、人潮控管，希望大家配合相關防疫規定，餐廳業者也更緊張，用餐距離或實聯制，都注意這些小細節。

餐廳若有未落實防疫情形以先規勸為主，規勸後仍未改善才會處理。人潮擁擠地方落實人流管控。侯友宜表示，春節期間民眾會做大量流動，北部人回到南部故鄉，在流動過程中一定要做好防疫，公共運輸做好清消，防疫做到落實。

針對亞東醫院陪病者昨傳出陰轉陽個案，侯友宜表示，亞東醫院在第一時間已匡列隔離，陰轉陽個案Ct值20，本身沒有傳染力，亞東全面採檢，採檢3次將近1萬5000人都是陰性，相信亞東醫院可以守住防疫。

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