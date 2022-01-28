影／美好的夜晚談些什麼？ 韓：奠定下一步合作基礎

高雄市前市長韓國瑜昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐，三位都欣然接受，可能他們也感覺到基層的焦慮，大家天南地北的聊天，事實上也是另一種情感上的交流，為了奠定下一步共同合作的基礎。他認為不能大家都不來往，老是隔著媒體喊話，心裡的距離越來越遙遠，這樣反而不好。

至於為何沒邀請侯友宜，韓國瑜表示，約了侯也要約其他縣市長，那圈子更大了，他認為一開始這四位先談，因為過去彼此心裡是愉快還是不愉快他也沒把握，如果一見面大家的責任感被喚出來了，那當然可以逐步擴大。 高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐。記者葉信菉／攝影 高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，至於為何沒邀請侯友宜，韓國瑜表示，約了侯也要約其他縣市長，那圈子更大了，他認為一開始這四位先談，如果一見面大家的責任感被喚出來了，那當然可以逐步擴大。記者葉信菉／攝影