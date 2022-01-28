快訊

北市房仲傳播鏈擴大 傳松山教師確診再染4學生1家長

集中營叛徒？出賣安妮「那個猶太人」的歷史真偽

影／美好的夜晚談些什麼？ 韓：奠定下一步合作基礎

攝影中心 / 記者葉信菉／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（右）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他認為不能大家都不來往，老是隔著媒體喊話，心裡的距離越來越遙遠，這樣反而不好。記者葉信菉／攝影
高雄市前市長韓國瑜（右）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他認為不能大家都不來往，老是隔著媒體喊話，心裡的距離越來越遙遠，這樣反而不好。記者葉信菉／攝影

高雄市前市長韓國瑜昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐，三位都欣然接受，可能他們也感覺到基層的焦慮，大家天南地北的聊天，事實上也是另一種情感上的交流，為了奠定下一步共同合作的基礎。他認為不能大家都不來往，老是隔著媒體喊話，心裡的距離越來越遙遠，這樣反而不好。

至於為何沒邀請侯友宜，韓國瑜表示，約了侯也要約其他縣市長，那圈子更大了，他認為一開始這四位先談，因為過去彼此心裡是愉快還是不愉快他也沒把握，如果一見面大家的責任感被喚出來了，那當然可以逐步擴大。

高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐。記者葉信菉／攝影
高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，而席間究竟談了什麼，韓國瑜上午接受廣播媒體訪問表示他因為憂心國民黨的現況所以邀請三位共餐。記者葉信菉／攝影
高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，至於為何沒邀請侯友宜，韓國瑜表示，約了侯也要約其他縣市長，那圈子更大了，他認為一開始這四位先談，如果一見面大家的責任感被喚出來了，那當然可以逐步擴大。記者葉信菉／攝影
高雄市前市長韓國瑜（圖）昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，至於為何沒邀請侯友宜，韓國瑜表示，約了侯也要約其他縣市長，那圈子更大了，他認為一開始這四位先談，如果一見面大家的責任感被喚出來了，那當然可以逐步擴大。記者葉信菉／攝影

韓國瑜 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣聯合發文 為國民黨加油

韓國瑜宣布下一步：繼續敲開100扇良善的門

獨／備戰大選！民眾黨延攬韓國瑜大將 添高顏值發言人

台商收國台辦金錢助選總統 韓辦：韓國瑜對內容不知情

相關新聞

外交新突破！賴清德與賀錦麗在宏都拉斯同框寒暄

副總統賴清德今天參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，美國副總統賀錦麗也同場參與。賴清德今天與賀錦麗有簡單互動寒暄，「巧遇...

宏國晚宴中斷 賴清德驅車會卡斯楚

副總統賴清德今天抵達宏都拉斯，下機後先與貝里斯總理布魯先紐舉辦雙邊會談，隨後作東宴請兩位宏國即將上任的副總統古蒂蕾絲及納...

「兩段式用餐」 賴清德10分鐘衝刺臨時邀約

副總統賴清德帶著「深化邦誼」的任務抵達宏都拉斯，由於正值宏國新舊政權交接期，總統當選人卡斯楚公務繁多，導致與各國元首或特...

影／美好的夜晚談些什麼？ 韓：奠定下一步合作基礎

高雄市前市長韓國瑜昨天邀請中廣董事長趙少康、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫共同聚餐，並在餐後發文表示「美好的夜晚」，...

賀錦麗受訪提賴清德「走來自我介紹，談美台共同利益」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日參加宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，她說...

急開萊豬、福食…不見雞蛋危機 蔡政府是要人民自求多福？

蔡政府重外交輕民生，急著開放萊豬、解禁福島食品，卻對過年前的缺蛋危機反應緩慢，蛋價飆漲，超商、賣場貨架上早已「蛋」盡援絕好幾天了，全台鬧蛋荒，就要過年了，民眾跳腳直罵，農委會才緊急因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。