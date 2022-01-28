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俄烏邊界戰一觸即發 孫大千：烏克蘭就是台灣的一面鏡子

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

衝突一觸即發的俄烏邊界，與台灣有什麼關係？國民黨前立委孫大千今在臉書指出，今日的烏克蘭絕對不可以成為明日的台灣。烏克蘭就是台灣的一面鏡子。台灣在烏克蘭危機中應該學會4堂課。

孫大千說，第一，生存在兩大強權夾縫中的國家，千萬不可以輕易的選邊站，必須維持一定的彈性。烏克蘭以為結合北約和美國就足以對抗俄羅斯，但是卻沒有想到反而弄巧成拙，招致一觸即發的戰火。民進黨以為只要緊抱美國的大腿，就可以確保台灣的安全，但卻極有可能讓台灣成為美中爭霸的下一個戰場。

第二是，國家的前途和命運，絕對不可以交到另外一個國家的手中。烏克蘭一直以為北約和美國一定會出兵協助抵禦來自俄羅斯的入侵，但是很顯然的，截至目前為止，北約和美國都是處於只出一張嘴的狀態。最後，自己的國家還是只能靠自己救。

孫大千說，第三堂課是，期待美國出兵介入本國以外的戰爭，恐怕是不切實際的幻想。俄羅斯已經陳兵12萬於烏克蘭的東部邊境，美國除了一再宣稱準備投入第82空降師協助烏克蘭，然而，這8500名的士兵現在仍然待在北卡羅來納州的基地當中。

等四，在華府眼中，美國和美國人民的利益永遠是放在第一位。當烏克蘭情勢惡化，美國第一時間不是派兵協防，而是為了避免阿富汗撤退時所發生的窘狀，立即呼籲僑民盡快離開烏克蘭，造成西方各國撤僑的骨牌效應。華府根本不在意這樣的撤僑呼籲是否會動搖烏克蘭人民的信心，以及影響烏克蘭經濟的穩定。

烏克蘭 美國 俄羅斯

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