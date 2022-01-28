外交新突破！賴清德與賀錦麗在宏都拉斯同框寒暄
副總統賴清德今天參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮，美國副總統賀錦麗也同場參與。賴清德今天與賀錦麗有簡單互動寒暄，「巧遇」成功，台美現任副總統同框的畫面也被視為外交突破。
賴清德與賀錦麗如何互動一直是最近各界關心的焦點，我方也期待雙方能有「自然地」互動。今天賀錦麗壓軸進場，穿著深藍色套裝，並走到賴清德右邊的位置，隨後賴清德主動與她攀談，兩人聊了二、三十秒。隨後賀錦麗換位置，坐到賴清德左邊，中間夾著哥斯大黎加總統奎沙達及西班牙國王菲利普，一直到結束。
據了解，賴清德今天與賀錦麗簡單寒暄，說了「感謝美國對台灣的支持」，府方幕僚則強調，今天賴清德與賀錦麗僅是簡單自然的互動。
今天就職典禮上還有另一個插曲，典禮進行到一半，台上突然有人昏倒，賴清德發現之後，展開「賴醫師」本色，起身衝過去想要幫忙，不過被維安擋下，翻譯也上前拉住，最後賴又坐回座位。
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