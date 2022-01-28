國民黨青工大舉當選中央委員 青工總會：加速黨年輕化

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央委員選舉周日完成改選，當選的正選與候補中央委員中，共有41人屬40歲以下青年，其中四成、共16人為青年部轄下的全國青工總會推薦。青工總會分析，青工來自全國各產業青年基層，大舉進駐中央委員會，有助於讓國民黨加速年輕化，並了解社會青年訴求。圖／讀者提供
國民黨中央委員選舉周日完成改選，當選的正選與候補中央委員中，共有41人屬40歲以下青年，其中四成、共16人為青年部轄下的全國青工總會推薦。青工總會分析，青工來自全國各產業青年基層，大舉進駐中央委員會，有助於讓國民黨加速年輕化，並了解社會青年訴求。圖／讀者提供

國民黨中央委員選舉周日完成改選，當選的正選與候補中央委員中，共有41人屬40歲以下青年，其中四成、共16人為青年部轄下的全國青工總會推薦。青工總會分析，青工來自全國各產業青年基層，大舉進駐中央委員會，有助於讓國民黨加速年輕化，並了解社會青年訴求。

全國青工總會長、南投市民代表廖怡琇表示，希望全國青工委員會能作為提供黨內年輕同志參與政治事務的良好平台，凝聚青年向心力，創造藍青世代來提升國民黨青年化，提升黨內青年參政比率。

青工總會表示，青工會為國民黨內志同道合社會青年組成，藏身各產業中，在地方上時常出錢出力協助黨務青年組織活動，並推舉青年人才參與中央與地方選舉事務或政治活動。

青工總會認為，此次中央委員選舉青工當選比率高，其中不乏現任地方民代，可預期未來在國民黨可扮演角色將更多元，不僅在地方選舉能支持並輔佐國民黨候選人，同時更能加入黨務及黨的重要決策。

青年 國民黨

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