蔣經國議題延燒 真促會嗆蔡總統︰發揚了威權而不自知

蔡英文總統出席經國七海文化園區開幕典禮，推崇蔣經國「反共保台」，引發社會議論之餘，關於兩蔣的轉型正義該何去何從也受討論。台灣民間真相與和解促進會昨天在臉書發起連署表示，政府應在5月份促轉會任期結束後，提出具體的轉型正義落實時程表，針對各項工作分別提出短中長程計畫；並在每年行政院長的施政報告中，將轉型正義的推動進度，納入施政報告中。

真促會批評，13日退輔會舉辦「紀念蔣經國先生音樂會」，稱蔣經國「反共、革新、保台」是「寧靜革命先行者」，緊接著蔡總統在22日出席經國七海文化園區開幕典禮，推崇蔣經國「反共保台」，並認為「每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定」，必須要嚴肅指出，民進黨政府這些舉措，與發揚威權論述無異，將對台灣民主造成巨大傷害。

真促會指出，國家元首出席以威權統治者為紀念主體的空間開幕，本身便是具象徵意義的政治行動，應受社會公評；作為國家元首，其抉擇將傳達當今執政者如何看待威權統治歷史，應更加謹慎，避免「以身作則」，發揚了威權而不自知。

真促會說，如果為了社會和解而大開民主倒車，肯認威權統治之貢獻，為了對抗國內親中勢力，而重拾威權體制下壓迫人權的「反共」口號，將是台灣民主化的重大逆流。

相關議題也燒進立法院，立法院院會今天開始處理中央政府總預算案，針對中正紀念堂轉型規畫經表決，通過民進黨團提案，建請文化部應對中正紀念堂後續轉型使用進行規畫，並研議管理組織法修法。

民進黨團提案指出，文化部作為中正紀念堂管理機關，透過辦理策展、工作坊、講座、導覽等活動進行社會對話，雖已擬妥兩份中正紀念堂轉型建議方案併陳簽報行政院，但迄今尚未公開。

民進黨團提案指出，基於中正紀念堂啟動轉型公共討論已久，各界意見多元，建請文化部作為主管機關，應對中正紀念堂後續轉型使用進行規劃，並研議「國立中正紀念堂管理處組織法」修法，推動「設計概念競圖」，作為政策參據，並請文化部向立法院教育及文化委員會提出書面報告。

立委周春米則提案，請文化部1個月內提交書面報告，說明未來中正紀念堂轉型有關計畫；賴品妤提案，請文化部於3個月向教育及文化委員會提出中正紀念堂轉型規劃，包含場域、法律等面向相關書面報告。

國民黨立委李德維則另提案，要求文化部應依據文資法將中正紀念堂轉型方案送文資審議，堅持中正紀念堂及蔣中正總統銅像係重要文化資產應妥善維護及保存的專業立場，對於中正紀念堂轉型規劃應提及保留銅像的立場，將蔣中正相關史料功過並存呈現，使民眾了解蔣中正對戰後台灣政經奠定重要基礎的相關史料，供社會各界公斷，並將執行情形於一個月內向立法院提出專案報告。

經過朝野表決，僅有民進黨團、周春米等人所提的中正紀念堂相關提案通過，其餘提案均被綠委以人數優勢否決。