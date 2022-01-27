韓國瑜宣布下一步：繼續敲開100扇良善的門

高雄市前市長韓國瑜稍早在臉書公布自己的下一步，「我也將走遍全台，舉辦『韓先生的散步-點亮微光讀書會』，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。」韓也說自己的「韓先生來敲門」單元已經敲開21扇良善大門，新的一年也會持續探訪，目標是找到100位在全台各角落的正能量故事。

韓國瑜說，將用自己新書「韓先生來敲門」走遍全台，在各地舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。這場讀書會不需要盛裝出席，他說，不論是在市場裡、廟宇前，只要你有意願，讓我們一起從一本書出發，一同分享發生在你我身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。

韓國瑜也預祝大家春節平安快樂，他說，也期待過年後，你我能在台灣的一角相見。