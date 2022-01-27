蔡其昌對壘盧秀燕 有苦戰也有機會

立法院副院長蔡其昌能否打贏台中市長盧秀燕？這場藍綠對決勝算不大，但也不是沒有機會。台灣指標26日的民調，盧秀燕不論是面對前市長林佳龍、蔡其昌或立委何欣純的挑戰，其支持度都達5成2以上，施政滿意度則超過6成4；顯示不論誰來挑戰盧，都有可能吃敗仗。若蔡其昌得到民進黨全力奧援，仍有機會一搏。

從民調上看，林佳龍的支持度為22%，蔡其昌16.8%，何欣純15.6%。但林佳龍之前曾大輸盧秀燕20萬票，在台中的支持度恐怕已經定型，在盧秀燕施政滿意度高的情況下，扳回機會有限。

蔡其昌雖然支持度尚低，但從台中縣市合併以來，胡志強曾「慘勝」蘇嘉全數萬票、後大敗給林佳龍20萬票、林佳龍則大輸盧秀燕20萬票，不論是受到中央執政影響，或受到台中政績表現的影響，台中市民的搖擺性高，其中以中間選民與年輕人的投票行為最搖擺。

就台中選民特性看，現階段蔡其昌在台中的爆炸性可能比林佳龍強。此外，蔡其昌面對選民有其身段較柔的親和力，加上大甲出身的他，其父祖輩與台中海線紅派素有交情；而盧秀燕本屆市長選舉時，獲地方陳派（黑派）支持，在市長初選民調上贏過紅派支持的立委江啟臣，因此，蔡其昌在地方政治的微妙闗係上，有其運作爭取之空間。

盧秀燕在防疫施政滿意度踏超過8成，其「媽媽市長」特質不厭其煩照顧市民大小事的個性，對她更有加分效果。然而，台中原縣區的選民，注重人情交陪，盧秀燕本身似不好此道，此點有些類似前市長胡志強；且三位副市長各有特長，但並未能身兼盧的跑選區分身，這是盧在原縣區較弱的地方。

不論如何，盧秀燕有政績與良好媽媽形象加持，對蔡其昌而言會是一場苦戰。但蔡其昌是民進黨三位可能人選中，最有機會與盧秀燕一搏的人選。

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