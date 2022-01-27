台中民進黨大里霧峰市議員初選 現「三雌爭霸」局面

民進黨在台中市議員第13選區大里、霧峰的黨內初選近日因林佳龍、何欣純分別推出子弟兵蔡美華、賴美連，使得原本尚屬單純的選情出現變化，這兩人加上前立委簡肇棟的妻子張芬郁捲土重來，共計有3位女性投入選戰，出現「三雌爭霸」局面，最後鹿死誰手，充滿變數。

在大里、霧峰選區，民進黨連續2次都提名4人上陣，結果都只有2人上榜。有鑑於歷史教訓，市黨部此次堅持僅提名2＋1席次，其中1席屬婦女保障名額。原本外界以為，在現任議員李天生、林德宇選情穩定下，張芬郁若補上婦女保障名額，選情並不複雜。

但是，林佳龍的子弟兵蔡美華已確定出馬，加上立委何欣純這兩天也掛出看板，推出服務處副主任賴美連角逐，一夕之間出現「三雌爭霸」的局面，打破原本單純的選情。

奧妙的是，林佳龍的正國會推出蔡美華，和正國會有淵源的李天生的票源出現衝突，新系的林德宇本屆能當選，何欣純出力不小，但如今何推出了自己的人馬，林德宇是否還能掌握原本的基層票源，已有變數。甚至，如果選情激變，還有可能打破原先2男1女的規劃，因此各方都不敢掉以輕心。

民進黨預計3月底辨理市議員黨內初選登記，依規定將先行協調，如果協調不成，則將於4月進行全民調，並視民調結果決定提名人選。