道安會報林智堅0主持 高虹安酸「0次堅」：完封自己

交通部道安會昨公布去年各縣市首長主持道安會報次數，其中新竹市開會九次，首長林智堅一次都未主持。對此，民眾黨立委高虹安大酸林智堅道安主持「0次堅」，在全台縣市首長中墊底，「自己完封自己」。

高虹安批評，過去一年，林智堅有時間舉辦各種光鮮亮麗的活動、有時間力推公投四個不同意、有時間跑外縣市幫人助選，也不忘撥冗和府院黨高層談大新竹合併升格，但卻遺忘了與新竹市民生活最息息相關的交通道安會議，竟然一次都沒有出席主持。

高虹安說，交通是新竹市民長久以來的痛，交通事故總件數從林智堅2014年上任時的6308、2015年的6444件，一路攀爬到2020年的9339件，去年1月到11月也已累積7771 件，其中酒駕死亡人數達到4人，相較2020年同期成長一倍。

高虹安表示，每一次的交通事故背後都可能代表著一個家庭的破碎，「我們要懇請林市長多多關注新竹市民最基本的交通安全需求。林智堅市長，是時候該出席主持道安會議了！」