俄烏軍事緊張 外交部：無法認同武力破壞現狀與穩定

近來烏克蘭東部邊境的軍事緊張情勢升高，外交部今再度表達關切，並表示台灣無法認同武力或複合式威脅等方式破壞現狀與安全穩定。

外交部今晚指出，中華民國台灣政府對於近來俄羅斯與烏克蘭在烏國東部地區日益升高的軍事緊張情勢表達關切；我國政府呼籲各方尊重烏克蘭的主權獨立及領土完整，反對片面改變現狀，並籲請各當事國透過和平、理性的對話方式解決歧見與爭端。

外交部表示，台灣長期面臨中國大陸政軍威脅，深刻體認對峙緊張局勢升高可能觸發戰爭，導致人民生命財產的重大損失；外交部誠摯呼籲國際社會，基於國際法原則及運用外交途徑，積極斡旋相關方以降低緊張情勢，共同努力維繫區域的和平穩定，及全球長年仰賴以規則為基礎的國際秩序。