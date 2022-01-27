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【重磅快評】雞蛋之亂：顧萊牛顧核食 就是不顧雞下蛋

聯合報 / 主筆室
「蛋荒」持續，超市賣場、傳統蛋行的貨架都空，農委會宣布將緊急從美國、澳洲進口因應。記者林俊良／攝影
「蛋荒」持續，超市賣場、傳統蛋行的貨架都空，農委會宣布將緊急從美國、澳洲進口因應。記者林俊良／攝影

全台到處傳出「哪裡買得到雞蛋？」的呼叫，據說行政院長蘇貞昌也聽到了，但蘇揆只偏聽農委會主委陳吉仲的說法，今天在行政院會裡還強調大型連鎖通路供應充足。

看起來，蘇內閣滿腦子只算計著什麼時候突襲開放日本福島食品，根本無暇管到已經掀翻菜籃子工程的「雞蛋之亂」。

快過年了，雞蛋需求殷切，但現在不僅蛋價已經飆漲三到五成，民眾也抱怨買蛋四處撲空，盤商急著南北調貨，餐飲業者則哀號有錢也買不到蛋，更有賣蛋的老闆娘直言，「從來沒有缺蛋缺得這麼嚴重！」

陳吉仲這兩天出面滅火，除了解釋一大堆不需要他解釋的原因外，重點只有二個：一是告訴民眾，超市和賣場買得到蛋；二是批發蛋價沒有改變，過年前價格會維持同樣水準。

然而，超市和賣場還買得到蛋，是因為簽約蛋農必然優先供蛋給超市和賣場，用不著陳吉仲出面掛保證。至於批發蛋價沒有改變，則是因為農委會一個命令凍漲批發蛋價，蛋農只能苦吞飼料上漲成本，民眾到市場還是看著限量的蛋價直直漲；而且只要國際原物料繼續漲價，過年後的國內蛋價也恐怕回不去了。

學者為台灣養4000多萬隻雞，產蛋居然不夠2300萬人吃，還頻頻缺蛋的問題，感到「實在太神奇了」。學者直言，如果疫病資訊封閉、蛋雞資料失準、防疫人員不足等系統性問題沒有解決，缺蛋狀況將一再發生。

不過，神奇的不是台灣頻頻缺蛋；神奇的是2019年農委會就曾因為放任雞蛋短缺、價格暴漲而被監察院提案糾正，指斥失職之咎甚明，但陳吉仲只把監察院當塑膠，除了辯詞略見精進外，繼續放任缺蛋和漲價的亂象反覆上演。

去年底四大公投，陳吉仲一馬當先，捍衛美國萊牛；美國萊牛告捷後，陳吉仲又乘勝為日本福島食品引路。但農委會對最基本的菜籃子民生工程，卻是能混就混；顧萊牛、顧核食之外，陳吉仲什麼時候管過蛋雞下不下蛋？

陳吉仲 農委會 雞蛋

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