賴清德會卡斯楚 雙方盼台宏合作繼續維持邦誼

副總統賴清德抵達宏都拉斯之後行程滿檔，下機後先與貝里斯總理布魯先紐舉辦雙邊會談，隨後作東宴請兩位宏國即將上任的副總統古蒂蕾絲及納斯拉雅，晚宴進行到一半，即將就任的總統當選人卡斯楚突然邀約賴碰面，因此賴徵詢兩位宴席中的副總統獲得同意後，中斷晚宴乘車前往與卡斯楚見面，賴當面呈遞特使國書給卡斯楚。

賴與卡斯楚碰面後，卡斯楚對賴清德說，台灣對宏都拉斯的幫助非常重要，尤其在她的先生賽拉亞擔任總統時，台灣提供很多協助，很多計畫都是靠台灣幫忙才能完成，她也提到，在2009年宏都拉斯政變時，也是台灣提供她的家人庇護，對她的家族來說意義深遠，她很感謝台灣。

賴清德則對卡斯楚說，對卡斯楚的勇敢與堅強感到欽佩，蔡英文總統特別強調，卡斯楚是宏都拉斯第一位女總統，而蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，所以一定要加強合作，促進兩國邦誼，讓兩國可以持續進步，造福兩國人民。

賴清德也說，前總統陳水扁曾經提過，卡斯楚及夫婿賽拉亞總統都是好朋友，在陳水扁擔任總統時，兩位都曾經到訪台灣並參加國慶，過去陳水扁出訪也受到宏都拉斯熱情款待並合唱情歌，讓人印象深刻。卡斯楚對賴清德一席話回應熱情笑聲。