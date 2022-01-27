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賴清德會卡斯楚 雙方盼台宏合作繼續維持邦誼
副總統賴清德抵達宏都拉斯之後行程滿檔，下機後先與貝里斯總理布魯先紐舉辦雙邊會談，隨後作東宴請兩位宏國即將上任的副總統古蒂蕾絲及納斯拉雅，晚宴進行到一半，即將就任的總統當選人卡斯楚突然邀約賴碰面，因此賴徵詢兩位宴席中的副總統獲得同意後，中斷晚宴乘車前往與卡斯楚見面，賴當面呈遞特使國書給卡斯楚。
賴與卡斯楚碰面後，卡斯楚對賴清德說，台灣對宏都拉斯的幫助非常重要，尤其在她的先生賽拉亞擔任總統時，台灣提供很多協助，很多計畫都是靠台灣幫忙才能完成，她也提到，在2009年宏都拉斯政變時，也是台灣提供她的家人庇護，對她的家族來說意義深遠，她很感謝台灣。
賴清德則對卡斯楚說，對卡斯楚的勇敢與堅強感到欽佩，蔡英文總統特別強調，卡斯楚是宏都拉斯第一位女總統，而蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，所以一定要加強合作，促進兩國邦誼，讓兩國可以持續進步，造福兩國人民。
賴清德也說，前總統陳水扁曾經提過，卡斯楚及夫婿賽拉亞總統都是好朋友，在陳水扁擔任總統時，兩位都曾經到訪台灣並參加國慶，過去陳水扁出訪也受到宏都拉斯熱情款待並合唱情歌，讓人印象深刻。卡斯楚對賴清德一席話回應熱情笑聲。
隨後卡斯楚與賴清德合影，賴清德再度對卡斯楚說，「我們兩國一定要深化邦誼，妳一定要再到台灣來」。卡斯楚會後接受台灣媒體採訪，她公開表示，「宏國人民對台灣長期以來的支持，始終心存感激，兩國始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續為持邦交。」
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