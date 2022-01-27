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時力赴監察院控苗栗縣府 涉嫌違法分割農地圖利坤輿

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今與自救會前往監察院，提出坤輿公司違法事證。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今與自救會前往監察院，提出坤輿公司違法事證。圖／陳椒華辦公室提供

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場恢復試運轉，引發衝擊環境疑慮，居民組成自救會抗爭。時代力量立委陳椒華今與自救會前往監察院，提出坤輿公司違法事證，並呼籲監察委員進一步調查苗栗縣政府在過程中涉嫌圖利坤輿分割農地，藉以規避區域計畫審查及環評。

陳椒華指出，坤輿公司20年前不只違法分割龍昇段588地號，龍昇段856和857二筆地號也是分割劃出掩埋場範圍，被分割劃出的土地又合併成龍昇段860地號，隱藏分割的軌跡，但這些土地是部分隔離綠帶和環場道路的位置，依法不能分割不計，開發單位刻意畫出開發範圍，目的就是壓低土地使用面積，規避相關法規審查門檻及規避送內政部區域計畫審查。

陳椒華也表示，坤輿案開發面積超過二公頃，應依「非都市土地審議作業規範」第26條規定，須有二條聯外道路才能通過審查，且一條道路必須有8公尺寬，但坤輿掩埋場只有一條6公尺聯外道路，依法根本不能通過。

陳椒華批評，苗栗縣政府放任坤輿公司恣意分割農地，縮小掩埋場計畫範圍，規避區域計畫審查，違反「非都市土地審議作業規範」以及「非都市土地申請變更為一般廢棄物回收清除處理設施使用之興辦事業計畫審查作業要點」，苗栗縣政府涉嫌圖利，監察委員應介入調查。

陳椒華 苗栗縣

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