快訊

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

賴清德宴請宏國副總統保持社交距離 主菜「熱月龍蝦」

聯合報 / 記者丘采薇／宏都拉斯即時報導
副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

副總統賴清德抵達宏都拉斯，準備參加新總統卡斯楚的就職典禮。今晚賴清德作東宴請兩位即將就任的副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅，賴清德在晚宴上表示，希望宏都拉斯和中華民國台灣，兩國邦誼永固。

今天晚宴由我方作東，現場座位保持1.5公尺社交距離，菜單包括奶油蘑菇湯、藜麥菜飯、主菜是法式經典名菜「熱月龍蝦」，另有火腿夾心雞肉捲、馬鈴薯泥、炒蘆筍及水果甜點。

賴清德表示，這兩天大家一定都非常忙碌，非常感謝兩為副總統撥空參加晚宴，他非常榮幸能夠以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國台灣前來宏都拉斯，參加貴國卡斯楚女士及三位副總統的就職典禮，衷心祝福宏都拉斯在卡斯楚及三位副總統的襄助之下，未來國運昌隆，人民安居樂業，宏都拉斯和中華民國台灣，兩國邦誼永固。

賴清德也說，非常感謝宏都拉斯多次在國際為台灣發聲，台灣也非常樂意和宏都拉斯繼續合作，深化各種合作計畫，深化兩國之間的邦誼。他也表示，宏都拉斯的農產品包括咖啡及白蝦，都深受台灣人喜愛，蔡英文總統非常喜歡喝宏都拉斯咖啡，可以說是宏都拉斯咖啡最佳代言人，未來非常期待能夠深化彼此的經濟貿易關係。

古蒂蕾絲則表示，很高興台灣的各項計畫都與宏國人民同在，不論是協助改善農產品、漁業產品及其他計畫，照顧到了宏國最弱勢及最常被遺忘的一群人，她要再次代表總統感謝台灣協助，作為一個民主國家，希望在雙邊及多邊領域上，持續深化與宏國共享民主價值的國家。

副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲（左）及納斯拉雅（右）。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲（左）及納斯拉雅（右）。圖／總統府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅，我方代表包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋及外交部次長俞大㵢。圖／總統府提供
副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅，我方代表包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋及外交部次長俞大㵢。圖／總統府提供
晚宴菜單。記者丘采薇／攝影
晚宴菜單。記者丘采薇／攝影

宏都拉斯 賴清德 卡斯楚

延伸閱讀

外交部：賴清德過境 循例與美國行政部門有所互動

賴清德抵達宏都拉斯 宏國副總統李薇拉親迎

賀錦麗未安排見賴清德 美方讚台具建設性角色

美台副總統訪宏都拉斯 美資深官員：沒有賀賴會

相關新聞

賴清德宴請宏國副總統保持社交距離 主菜「熱月龍蝦」

副總統賴清德抵達宏都拉斯，準備參加新總統卡斯楚的就職典禮。今晚賴清德作東宴請兩位即將就任的副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅...

美參議員：台灣比烏克蘭對美國更重要 應獲美國更多支援

美國阿肯色州共和黨聯邦參議員科頓(Tom Cotton)25日在《福斯新聞網》的專訪中說，俄羅斯和烏克蘭的緊張應該給美國...

3監委實勘雲林張家農地開發案 種植咖啡恐觸法 關鍵疑點待釐清

3名監委調查雲林縣長張麗善弟弟張啟盟被檢舉盜採土石、濫墾國土案，引發政壇關注，昨（26日）天監委親赴咬狗山現場勘查，據透露，監委質疑當地山坡地的地形陡峭，若有盜採砂石如何運送？也詢問開挖到國土的範圍及過程等細節，雖然經濟部礦務局認定沒有盜採砂石情事，但張啟盟在山坡地上開墾種植咖啡樹，可能涉及違反水保法。

前白宮國家安全顧問：台灣是「太平洋的塞子」 用來堵解放軍

美國前總統川普國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'brien)1月21日在《福斯新聞網》的電視專訪中說，北京正在密切...

太陽花國賠案警方愈上訴賠愈大 未來警察面對陳抗恐會袖手執法

2014年3月發生太陽花學運攻占行政院事件引發流血衝突，相關國賠案台灣高等法院今（27日）二審宣判，結果警方卻是愈上訴賠愈多。北市警對於傷者的賠償，獲賠人數從14人增加到19人，金額從111萬元到140餘萬元；法院判決固非無理，然應衡量當時抗爭現場局勢，將人民有可歸責的事由也一併納入考量，警方面對繼立法院後的行政院，恐遭占領而採取強制作為，縱使過當造成衝突，抗爭者本身也應負相當責任，否則日後警方對此類型執法行動產生退縮、甚至袖手，恐非人民之福。

【春節返鄉路／上】5~10%不合格！春節返家隔離「只能靠良心」 恐加劇社區感染

中央疫情指揮中心新創3種檢疫方案，因應春節大量返國民眾檢疫，避免造成防疫旅館爆滿，其中2種可返家隔離，前提要通過地方政府「家訪」才能放行，但實際家訪發現關關都失守，從居住人口填寫不實、家人疫苗保護期不足、住所環境不適合等，每一關卡都可能是防疫破口。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。