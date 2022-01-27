兩人吵架脫口罩造成染疫 陳其邁：大家要心平氣和
高雄今新增8例本土確診個案，高雄市長陳其邁記者會接受媒體提問時說，前幾天有旗津染疫個案就是因為吵架，造成阿桑傳染，還連帶傳給阿桑的孩子，雖然吵架時一旁的孩子有戴口罩，但家庭密集接觸還是造成確診。陳其邁說，防疫期間大家盡量不要吵架、打架，盡可能心情平和，遵守防疫規定，同舟共濟度過難關。
另高港42號碼頭有兩名司機一言不合互毆，期間還脫下口罩，恐造成疫情破口。衛生局簡任技正潘昭穎解釋，這兩位司機目前PCR皆為陰性，目前沒有感染風險，但呼籲民眾不要做太激動的動作，因口罩會鬆脫就會有風險。
其中前幾天確診個案，案18641與案18545兩人在廟口交談一小時，記者提問兩人是否有戴口罩，潘昭穎說，兩人是60多歲的阿桑，應該有戴口罩，但是否有戴好不得而知，因現場沒有監視器可查看，「兩人密集談話超過15分鐘，密切接觸的狀況仍有風險。」激烈講話、大動作都會讓口罩鬆脫，請大家盡量避免。
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