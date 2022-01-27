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雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

台南疫情相關檢測都陰性 黃偉哲：暫時可以鬆一口氣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市新化年貨大街因為有確診者足跡，相關活動都停辦。圖／市政府提供
台南市新化年貨大街因為有確診者足跡，相關活動都停辦。圖／市政府提供

台南市肉圓店女員工染疫發病之後趴趴走，防疫人員原本相當擔心疫情可能擴散，但目前為止相關接觸者，除了她的先生之外，檢驗結果都是陰性，而新北市個案到台南兩度與朋友脫罩聚餐，台南市匡列6位接觸者居家隔離，經採檢4位陰性，2位尚未有結果。

台南市長黃偉哲今天表示，目前疫情看起來獲得控制，但是要解除警報可能還是要等隔離14天之後，民眾還是要小心。

50多歲台南善化區肉圓店女員工，個案18533 ，因接觸高雄港群聚個案而染疫，她在返回台南後發病，不僅持續工作，還到新化年貨大街等地用餐，由於目前全台各地的疫情，很多都是因為用餐感染，讓台南市防疫人員一度相當擔心。

衛生局表示，案18533除匡列7人居家隔離外，另匡列18位接觸者進行自我健康監測；經安排PCR採檢後，除她的丈夫案18561確診之外，其餘都是陰性，而在工地工作的案18561，也匡列7位職場接觸者進行居家隔離、1位肉粽店職員自我健康監測，檢驗結果也都是陰性。

衛生局表示，為協助市民建立自身免疫保護力，即日起可透過台南COVID-19疫苗接種預約系統預約1、2劑，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡、接種紀錄卡(黃卡)前往接種地點。1922平台(公費疫苗預約平台)可預約追加劑(第3劑)，須接種基礎加強劑的市民，可洽衛生所預約。

新冠肺炎 COVID-19

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