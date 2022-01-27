本土疫情「2大+2小」仍燒！ 北市升2.5級 中央願授權

目前春節國內防疫警戒不升級，北市宣布規劃「2.5級」，一旦有狀況就公布，指揮中心指揮官陳時中說，目前國內有「兩大、兩小」疫情及零星疫情，分別為「高雄」、「桃園」兩大，還有「雙北」及「宜蘭」兩小，大家積極將疫情控制住。至於台北要升2.5級，可介於二級及三級間管制，「如果地方有覺得有必要，或跟中央有扞格之處，都授權地方辦理。」

針對今日國內疫情桃園有3例染源待釐清，陳時中說，多是在社區篩檢站篩檢出，三人時間很近，但疫調不完全，可能還需要一些時間，加上實聯制資料、基因定序出爐，才能看見關聯性。

春節期間遇本土疫情延燒，包含多所家庭、青少年兒童都需要匡列，必須在集中檢疫所過年，陳時中表示，如果情緒不穩或生活無法自理，會有電話可以提供心理輔導，或由家長陪同。

根據國內累計染疫者來看，幼兒園已100人，小學生至今約202人，國中生約160人，但陳時中說，「這數目不算多，應該可得到適當照顧。」對於要前往關心，自己不太適合，應避免高風險區域人流進入。

目前居家隔離跟檢疫人數中，居家檢疫現在有2萬4千多人，居家隔離有8千多人，「每日數字會變，各縣市積極辦理，北市也有1千多人隔離。」至於曾經居家隔離的人，這兩年下來有10萬人，居家檢疫100萬人。

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