蔡英文肯定蔣經國出現雜音 趙天麟挺蔡：這是重要進步
蔡英文總統出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」，談話引發黨內正反聲浪。民進黨立委兼高雄市黨部主委趙天麟表示，蔡英文在面對黨內外壓力時，還可用中性態度看待蔣經國，這是很重要的進步力量，但不代表民進黨推崇過去的獨裁者；黨內有些雜音，但就像多元社會一樣，這些雜音是少數，多數支持者認為這是正向發展。
立委兼民進黨高市黨部主委趙天麟今早到鳳山黃埔新村拉抬四位擬參選人氣勢，針對近日的蔣經國風波，他表示肯定與敬佩蔡英文作法。
趙天麟表示，無論是統獨議題或過往領袖的評價，蔡英文總統都可以讓各種光譜的人享受自由民主國家的特色 ，就是可以自由評價，且公開透明使用各種資料來評價，不管他是蔣中正、蔣經國、李登輝、陳水扁或馬英九，蔡在面對各方面、黨內外壓力下，可用中性態度看待蔣經國總統，這是很重要的進步。
趙說，黨內當然有雜音，就像多元社會一樣，但還是少數，大部分還是支持正向的發展，非常敬佩與肯定蔡英文舉措，但不代表我們推崇過去的獨裁者，蔣經國擔任總統期間有進行白色恐怖，這是台灣很重要的教訓，不可重蹈覆轍，過去的功與過有非常多透明資料可解釋。
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