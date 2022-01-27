春節後決定選不選金門縣長　陳玉珍：立委問政滿意度高

國民黨金門縣立委陳玉珍日前表態考慮爭取國民黨提名參選年底金門縣長選舉，挑戰國民黨現任金門縣長楊鎮浯，引發地方騷動。陳今天受訪表示，等今年度中央政府總預算案審理完後，會在農曆春節期間好好靜下心來思考。

陳玉珍說，去年過年就很多人勸進她選金門縣長，大概很多人對現在的縣政府表現不滿意，這次回去更多人勸進，但當然也有人建議繼續等；但她對人生規劃與期許，去年參選意願只有5%，今年過年要好好想一下。

陳玉珍也坦言，她從2018年起幾乎連年征戰，2018縣議員選舉、2019立委補選、2020立委選舉，人生緊繃，今年要不要選要好好想想。陳說，她現在當立委得心應手，問政表現滿意度高達七成，或許應好發揮能力在中央繼續表現。

但陳玉珍也強調，金門宗親政治影響力比較大，楊鎮浯上次當選是因為金門李氏宗親支持，當年又有韓國瑜效應，這次李氏宗親會將自推縣議員李應文參選，這次已經沒有韓國瑜效應，而陳氏宗親會協調，不會出來兩個人，勝算比較大。

對於日前本報獨家批露的金門縣政府可能的縣長滿意度民調，陳玉珍證實，那確實是金門縣政府做的，但如果那個民調可信，楊鎮浯應該建議黨中央現在馬上做民調，結果應該就會一翻兩瞪眼。