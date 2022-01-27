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攜手抗疫 日台交流協會「巨幅廣告牆」向台傳達謝意

聯合報 / 記者張加／即時報導
日本台灣交流協會設計大幅廣告牆，向台灣傳達謝意，今在北高捷運站同步上線。圖為台北捷運忠孝復興站。圖／日本台灣交流協會提供
日本台灣交流協會設計大幅廣告牆，向台灣傳達謝意，今在北高捷運站同步上線。圖為台北捷運忠孝復興站。圖／日本台灣交流協會提供

日本台灣交流協會今發布新聞稿指出，新年第一個想起的就是向台灣傳達謝意、報平安；為了傳遞來自日本的感謝之聲，2022年春節之際，日本台灣交流協會特別設計「謝謝台灣❤海島厝邊」大幅廣告牆，今在台北捷運忠孝復興站和高雄捷運高雄站、巨蛋站上線。

交協表示，2021年期間，日本和台灣都深受疫情影響，彼此在嚴峻的考驗下，依然不忘相互幫助；對日本各地來說，台灣的愛心物資跟當時日本送的友情疫苗一樣，是前線人員的及時雨。 

新聞稿列出來自日本各地對台灣的心裡話，如「台灣這次即時的援助對許多新潟縣民來說就像看到希望的曙光，大家對於台灣的深厚友情十分感動」；「拿到台灣提供的血氧機之前，因為設備有限，只能重複使用，同時也開始面臨器材故障的困境，台灣的援助真的是場及時雨，非常非常感謝」（滋賀縣）；「佐賀縣去年也收到台灣捐贈的一萬片口罩，衷心感謝台灣屢次的支援」等來自日本13個城市的感謝留言。

交協指出，來自台灣的關懷，給予了不畏疫情的勇氣；雖然日本現在正與變種病毒搏鬥，但有了來自台灣的愛心物資，大家的戰鬥力倍增。

交協表示，很期待日台雙方能夠攜手跨越難關，並約定未來脫下口罩後，以溫暖的笑容再度相見。

日本台灣交流協會 疫情 口罩

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