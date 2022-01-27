動保入憲陷瓶頸 綠委再槓上藍委

【台灣醒報記者林志怡台北報導】國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量女立委齊聚一堂，呼籲各界達成「動物保護」入憲的共識，但民進黨立委吳玉琴、陳亭妃在記者會上先後「衝康」國民黨不參與修憲是「最大瓶頸」，國民黨立委林奕華則回擊，「修憲流程要重新進行，針對高度共識的內容開會、公聽、討論」，在臨時會討論修憲並不妥當。

綠委批藍營擋修憲

國民黨立委林奕華、民進黨立委吳玉琴與陳亭妃、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華同時出席動團 27 日舉辦的「為動物發聲～動物保護入憲」記者會，都對動物保護概念入憲表示支持，但最大問題是「憲法文字怎麼寫」。

吳玉琴發言時點名林奕華，並指控國民黨幾乎全程缺席修憲委員會，而修憲案沒有國民黨參與難以推動。陳亭妃也直言，「整個修憲過程很無奈」，動保入憲問題有些學者提出討論，但「修憲瓶頸是國民黨不參與討論」、「國民黨不參加修憲，卻能把十八歲公民權送出委員會，是因為這是民意。」

藍委：何必趕時間？

林奕華則回擊，直言「要在臨時會談修憲相關會議，我不是很認同」，認為應該對修憲問題進行更詳盡的討論，重新進行公聽會相關修憲流程，而修憲委員會的最重要任務，應是解決文字上的分歧、凝聚共識。

此外，林奕華說，執政黨明顯想趕在年底地方選舉前完成修憲提案，並讓公民複決與選舉一起進行，但「不能因為趕時間就把有共識的題目擺著，該被討論、有共識的議題就要拿出來，國民黨是因為對程序上有意見，所以不參加會議」，強調希望讓動保入憲，不要成為修憲的遺珠之憾。

小黨嘆政治模糊議題

但陳椒華感嘆，相信沒有人會反對推動環境保護、動物保護等基本權，但過去會期中有公投、補選、罷免等政治議題，以至於各界將基本重要的訴求模糊、



忽略掉，修憲議題缺乏公聽會與討論，也可見很多重要的事，因為政黨對決被犧牲，立院、朝野各黨都不該忽略。

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