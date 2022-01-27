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交長首主持道安記者會 立委批：邏輯壞死、滿滿政治味

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
交通部長王國材。報系資料照。
交通部長王國材。報系資料照。

交通部長王國材昨首次主持道安會記者會，不過時代力量立委邱顯智痛批，「內容邏輯壞死」，缺乏分析，舊瓶裝新酒、換湯不換藥。民眾黨立委邱臣遠也表示，王國材刻意點名整年只缺席一次道安會議的台北市長柯文哲，「令人嗅到滿滿的政治味」。

邱顯智指出，去年因疫情5到8月事故及死傷件數都有下降，單純比較去年和前年數據，意義不大；件數增幅上，各縣市人口規模不同，也不能放在相同的尺度上比較，至於縣市首長有沒有親自主持道安會報，「真的跟事故及死傷件數有絕對關係嗎？」有的縣市首長雖有親自主持，卻也不見事故件數下降。

邱顯智表示，昨日記者會提問環節零零落落，應以公開管道如網站專區等公告具體回應內容，另針對人行道設置或電動滑板車的管理，交通部都應負起中央主管機關的職責，把規則訂清楚，並積極檢核地方政府作為，非單純要求地方政府自行守法、訂定自治條例即可。

邱臣遠則指出，昨王國材第一次親自主持道安會記者會，原以為終於要認真面對被政府忽視已久的道安問題，沒想到王國材首秀不是為了道安，而是為了柯文哲而來，刻意將整年只缺席一次道安會議的柯文哲，與其他只出席過一次的縣市首長相提並列。

邱臣遠表示，首長參加道安會議的次數，未必與解決交通問題的能力有正關聯，例如台南市黃偉哲每次親自主持，交通死亡率卻高居六都第一，台北市不只出席率高，也用實際成績說話，「一些綠營執政縣市在道安表現上始終不佳，王部長可要好好發揮交通專業，別丟著這些『交通放牛班』不管，一心只想當個『政治優等生』」。

王國材 邱顯智

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