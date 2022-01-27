蔡英文「尊蔣」說衝出一波聲量！賴清德出訪蓋不過綠營罵聲？

image source:FB/蔡英文

文／葛緯詩

總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕式時，表示中華民國可以生存至今，是因為在世界上堅決反共，不輕易妥協，罕見肯定前總統蔣經國堅定「反共保台」立場，掀起政壇巨大的波瀾。蔡英文這番發言似乎讓她成為「蔣經國傳人」，也讓不少人猜測是不是想「接收蔣經國路線」，但是，還沒獲得中間選民的認同，綠營就先因此遇上亂流，不僅行政院長蘇貞昌跳出來稱「莫忘獨裁者滿手血腥」，前立委段宜康、昔日蔡英文的文膽姚人多也都大力批評，讓蔡英文的網路討論聲量不斷創新高。

蔡英文「尊蔣」展現個人高度？引發黨內不滿、綠營亂成一團



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/19~2022/01/25），蔡英文22日突然拋出「尊蔣」說，使個人網路聲量一夕就幾乎翻倍，共計2萬2284筆。蔡英文正面評價蔣經國，有網友給予肯定，認為是展現超越政黨的高度，但與民進黨砲聲隆隆處置威權的動作擺在一塊，似乎形成強烈對比，更讓自己成為綠營的眾矢之的。雖然行政院長蘇貞昌事後也幫忙緩頰，蔡英文是希望團結族群，不過，也不忘強調「不該因獨裁者晚年慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥」，就連因為捲入林秉樞網軍案後，神隱至今的新系大老段宜康也氣到跳出來，在臉書砲轟「莫名其妙，無言以對。既然如此，當初何必要我們推動轉型正義」？

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

姚人多重批「價值錯亂」網路聲量飆升 賴清德出訪友邦也救不了火

此外，昔日身為蔡英文首席文膽的姚人多，也在臉書開嗆蔡英文是「價值錯亂」，質疑先是推動轉型正義，現在又肯定蔣經國，不只懷疑今年二二八要用什麼「人設」面對受害者家屬，更讓轉型正義的推動無以為繼。風波越演越烈，25日碰上賴清德以總統特使身分，出訪友邦宏都拉斯、過境美國，但消息仍然都被蔡英文的肯定蔣經國的爭議給蓋過，創下聲量新高，網路聲量共計2萬3572筆，顯示風暴持續不斷擴大。如今不少綠營側翼為了合理化蔡英文的發言，還開始認同甚至是神話蔣經國的定位，民進黨未來如何繼續推動轉型正義，一方面又要不牴觸蔡英文「尊蔣」的論調，今年二二八到來之前，爭議恐怕難以在短短幾天內平息，將成為藍綠攻防主戰場。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月19日至2022年1月25日。