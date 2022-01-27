回鍋副秘書長 王育敏：在政治判斷上從旁建議凌濤

國民黨副秘書長王育敏上午接受電台專訪，對於回鍋接任副祕書長，她表示，未來她會負責文傳會對外論述，並扮演橫向聯繫的角色和整合的工作。她有兩任立委經驗，可以在政治判斷上給文傳會主委凌濤建議，兩人互相搭配。

黃暐瀚詢問，當初選完主席未留任是朱沒有找她嗎？王育敏坦言，朱立倫當初確實沒有找她談。黃接著問，所以朱立倫是1月9日才找她回來嗎？王育敏表示，是的，上周才找她談。

黃暐瀚詢問王育敏，回黨中央後是凌濤配合她嗎？王育敏說，以後和文傳會互動會比較多。在議題上凌濤年輕有衝勁，他會持續在文傳會主委位子上發揮；而她年紀比較大，有兩任立委等經驗，可以在政治判斷上從旁建議，兩人互相搭配。

對於福島食品進口，王育敏強調，國民黨的立場就是反對，被問到當初的非正式新聞稿，王緩頰說，那不是正式的回應，她的了解是主席朱立倫、秘書長黃健庭都不知道。現在她回來，認為未來比較重大的訊息要「黨內定調再對外公布」。

黃暐瀚追問國民黨核食非正式新聞稿，王育敏說，據她了解，那個就是沒有經過討論，也沒新聞稿，就是私底下的，「這應該是學到一個教訓，未來有重大事情必須要是討論的」；黃再問那是個人意見，王育敏說，可能傳的那個人的經驗，媒體問，他手上有什麼就給了。黃暐瀚再問，未來妳來了就不會發生了？王育敏說，對，未來沒有經過討論的不會公開，過去步調有點不一致。

對於外傳朱立倫訪美要順便訪日，才會有開放核食的態度。對此，王育敏表示，那個太預測性，飛美國哪需要去日本？

王育敏說，昨天朱立倫表示，蔣經國路線就是國民黨的路線，蔣經國過去是勤政愛民，會傾聽民意的形象，蔡英文總統對蔣經國有一部份是肯定，但蔣經國是跟民意站在一起，可是萊豬蔡總統說開放就開放，完全沒有在聽民意，核食也一樣，民進黨團總召柯建銘還說要不要開放要問總統。

王育敏說，如果開放很慎重，為什麼不開公聽會，民進黨算計，想說立法院休會後再開放，這樣就沒有人會說話。但怎麼沒想想蔡總統2016怎麼上來的？她當初是喊出食安五環。王育敏認為，這次大家在公投大家也學到公民政策很重要，當初不去投萊豬，核食就要進來了。

蔡英文抓蔣經國反共萊反批國民黨不反共，國民黨為什麼不反共了？王育敏表示，國民黨還是反對共產黨的體制，國民黨還是捍衛中華民國，堅持的還是民主政黨，蔣經國反共也主張兩岸交流，民進黨在詮釋蔣經國議題是片段是的，自我扭曲和主張，這對一個領導人評價是不公平的

十八歲沒出席是因為程序上不公平，國民黨立委認為民進黨沒有想討論，現在國民黨智庫已經展開公聽會，聽取各界意見後，最終國民黨也會定調

對於如何把國民黨士氣拉回來？王育敏說，每一個國民黨黨員都做好自己該做的事情，而且投入會有改變，國民黨仰賴某個強人的時代已經過去了，現在是集體作戰。