WHO召開執委會 宏都拉斯等友邦為台發聲

世界衛生組織（WHO）執行委員會會議24日至29日舉行，宏都拉斯、海地等友邦及理念相近國家陸續為台發聲；宏都拉斯代表指出，應讓台灣以觀察員身分參與WHO所有會議。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁（Mario Alberto FORTÍN MIDENCE）表示，人類健康的脆弱性使得全球必須在衛生領域進行合作，因此宏都拉斯認為應讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織的所有會議、活動和機制，以及世界衛生大會。

海地衛生部長勞森（Alix Larsen）指出，海地要求讓台灣參與世界衛生大會，台灣身為處理疫情的典範，可透過參與此平台來對全球新冠肺炎防疫努力做出諸多貢獻。

史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）表示，史瓦帝尼持續呼籲世界衛生組織，在討論全球健康議程時，停止排除台灣參與；台灣在全球衛生議題上，毫無疑問地已展現高度專業。

馬紹爾群島駐聯合國日內瓦分部常任代表朵琳迪布倫（Doreen Debrum）則說，馬紹爾群島願加入其他國家的行列共同呼籲，在不受政治歧見與差異下將所有國家與領土納入世界衛生組織的工作計畫中。

朵琳迪布倫表示，世界衛生組織應讓中華民國（台灣）有建設性且系統性地參與新冠肺炎相關會議及機制，包括國際衛生條例、西太平洋區署、全球流感監測與應變系統等，以及即將於5月召開的第75屆世界衛生大會。

瓜地馬拉、巴拉圭代表發言也明確提到台灣；歐盟代表則說，世界衛生組織需要透明性、包容性及提供必要資訊，以協助國際社會預防、準備及因應衛生危機，且不遺漏世界上任何區域。