賴清德抵達宏都拉斯 宏國副總統李薇拉親迎

副總統賴清德率領的特使團已於宏都拉斯時間26日下午（台北時間27日上午）抵達宏國首都德古西加巴，專機從美國洛杉磯飛行約6小時後，降落宏國索託卡諾（Soto Cano）空軍基地，專機停妥後，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎及宏國外交部禮賓司長瓦達雷斯（Ramón Valladares）登機迎接賴清德，宏國副總統李薇拉（María Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）則於機梯前親迎，雙方拱手寒暄致意。

隨後賴清德乘車前往下榻的旺角飯店，向在場迎接的僑胞致意，即將就任的宏國新總統卡斯楚也派出禮賓人員迎接。