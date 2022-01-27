賴清德抵達宏都拉斯 宏國副總統李薇拉親迎
副總統賴清德率領的特使團已於宏都拉斯時間26日下午（台北時間27日上午）抵達宏國首都德古西加巴，專機從美國洛杉磯飛行約6小時後，降落宏國索託卡諾（Soto Cano）空軍基地，專機停妥後，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎及宏國外交部禮賓司長瓦達雷斯（Ramón Valladares）登機迎接賴清德，宏國副總統李薇拉（María Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）則於機梯前親迎，雙方拱手寒暄致意。
隨後賴清德乘車前往下榻的旺角飯店，向在場迎接的僑胞致意，即將就任的宏國新總統卡斯楚也派出禮賓人員迎接。
接著賴清德在飯店與貝里斯總理布魯先紐舉行雙邊會談，會談中，賴清德提到他得知布魯先紐規畫即將於3月訪台，他代表蔡英文總統表達歡迎，布魯先紐則說，他上一次到訪台灣已是十多年前的事，賴清德則邀請布魯先紐到台南玩。而今天原本規畫與卡斯楚的雙邊會談，則改到明天再舉行。晚上賴清德將與宏國即將就任的兩位副總統餐敘，一整天行程滿檔。
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