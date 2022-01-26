約好了！經兩度協尋 蘇貞昌過年後見太魯閣事故家屬

去年4月2日台鐵太魯閣事件造成49人死亡，罹難者家屬成立「太魯閣的眼淚」，他們在事故後盼能推動台鐵改革，別再有下個悲劇發生，卻眼見台鐵事故接二連三。今年一月，家屬兩度在臉書專頁協尋行政院長蘇貞昌，盼能見上一面，表達改革台鐵訴求。行政院發言人羅秉成證實，蘇貞昌確定將與家屬見面，將在春節後與家屬約定時間。

今年1月3日，「太魯閣的眼淚」在臉書專頁發出「尋人啟事」指出，去年4月2日事發後，蘇貞昌還獲著家屬的手、給他們擁抱，承諾會積極協助，督促落實台鐵改革，卻眼見台鐵大小事故頻傳。家屬說，他們知道這艱困的任務，需要由政院最高層級主導推動，嘗試聯繫蘇院長，蘇說公務繁忙，卻只見他活躍出席各種活動，包含台鐵EMU3000列車首航，家屬宛如永遠被留在2021年。

「尋人啟事」發出後，蘇貞昌受訪說「可能是個誤會」，羅秉成也說，蘇貞昌是要求他與交通部長王國材，針對相關議題，先行與家屬溝通、蒐集意見後，再安排與家屬見面。

家屬卻在19日再度發文，貼出太魯閣事件大事記，諷刺蘇貞昌雖說「不是不見」，卻毫無消息。家屬說，事發後，蘇貞昌曾說「這是政府的錯、他會盡力彌補」，給一條安全回家的路。不料，從去年12月22日送出給院長的一封信後，政院卻說「蘇貞昌公務繁忙、短期無法見面，由政委代表接見家屬」。

據了解，蘇貞昌已確定要與家屬見面，但再過幾日就是農曆新年，雙方見面時間預計在2月中旬。

羅秉成晚間證實此事並表示，蘇貞昌本來就沒有反對見家屬、或是不見家屬，連日以來，他經過與家屬們聯絡，也蒐集家屬訴求與意見後，雙方約好會見面，由於快過年了，將在春節過後約時間。